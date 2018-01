Multitudes reciben el 2018

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Multitudes de dominicanos en Santo Domingo, Santiago y otras ciudades recibieron con fiestas en vivo el primer sol del 2018.

A ritmo de populares intérpretes de merengue, bachata, salsa y música urbana, el Malecón de la capital y el Monumento de Santiago se convirtieron en el epicentro festivo del país.

En la avenida George Washington (Malecón) esquina Máximo Gómez, en Santo Domingo, cerca de las 7:00 de la mañana del lunes miles seguían disfrutando de la cartelera artística que se montó en una gigantesca tarima frente al mar Caribe y que convirtió este emblemático lugar en la gran pista de baile dominicana, bajo la organización del grupo Telemicro.

Miles de asistentes, alegres y bailando, disfrutaron del ambiente con el mar Caribe como telón de fondo de la más grande fiesta de fin de año que se celebra en República Dominicana, informó Telemicro, que organizó el tradicional evento.

En la cartelera figuraron Eudis El Invencible, La Chiquito Team Band, Crazy Design, Míriam Cruz, Toño Rosario, Mozart La Para, Liro Shaq El Sofoke, Lírico en la Casa y Musicólogo.

También El Alfa, Yiyo Sarante, David Kada, Krispy, El Mayor y Divas by Jiménez.

Con sus ritmos contagiosos el ambiente se fue encendiendo y haciendo la ocasión propicia para el disfrute controlado de las pasiones y los acordes y melodías que segundo tras segundo obsequiaron uno y otro intérprete de los diferentes géneros musicales.

El público no se perdió una sola canción. Allí se bailó, se cantó y se tarareó a más no poder, y aquellos que no pudieron ir lo pudieron seguir en sus casas a través de Telemicro (canal 5), Digital 15, Telecentro (canal 13), Telemicro Internacional y las más de 90 estaciones de radio del grupo Telemicro.

Con la producción ejecutiva de Ivette Gómez, y la asistencia de Carlitos Reyes y Scarlet Javier, la población pudo seguir todo lo que ocurría desde la avenida George Washington con la intersección de la Máximo Gómez.

Santiago

“Reventao el Monumento”, reportó el empresario Luis Medrano, productor del evento multitudinario que se presentó en la explanada del Monumento a los Héroes del 30 de Mayo, con Wilfrido Vargas, Mozart La Para, Alex Matos, Fefita la Grande, Divas by Jiménez, Joe Veras y Shadow Blow.

La cartelera incluyó, además, a Kinito Méndez, Krisspy y Bullin 47, en un espectáculo auspiciado por Teleuniverso canal 29 y la estación de radio Full 94.1 FM.

Entre las actividades privadas se resalta la del hotel Jaragua, que se llenó “de bote en bote”.

El “Ultrasupermegabaile”, bajo la producción de Luis Medrano, reunió a Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Rubby Pérez, Eddy Herrera, Miriam Cruz, David Kada, Krisspy, Kinito Méndez y el cierre con Mozart La Para.

LOS MONARCAS EN HARD ROCK

Evento. A ritmo de mucho merengue y con una asistencia masiva, se llevó a cabo la segunda entrega de la fiesta bailable “Fin de año con Los Monarcas”, la cual se realizó en Hard Rock Live, con cuatro de los principales intérpretes del ritmo popular de los dominicanos. Allí estuvieron juntos, a casa llena, Pochy Familia, el Conjunto Quisqueya, Johnny Ventura, Los Hermanos Rosario y como invitada especial la exponente urbana La Materialista.