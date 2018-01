En República Dominicana se bailó hasta que salió el sol

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La fiesta de los capitaleños en el Malecón fue hasta que salió el primer sol del 2018. A eso de las 7:00 de la mañana, miles aún disfrutaban de la cartelera artística que se montó en una gigantesca tarima frente al Mar Caribe y que convirtió esta emblemática avenida en la gran pista de baile del país.

Miles de asistentes, alegres, bailando y disfrutando del ambiente con el mar Caribe como telón de fondo de la más grande fiesta de fin de año que se celebra en la República Dominicana, informó Telemicro, que organizó el tradicional evento.

El show inició a las 6.00 de la tarde del 31 de diciembre del 2017 cuando los miles de parroquianos disfrutaron de la cena obsequiada por los Comedores Económicos y el Grupo Telemicro, que preside el empresario Juan Ramón Gómez Díaz.

Luego, a las 9:00 de la noche, sonaron los ritmos que mantuvieron cautivos a los cientos de miles que se acomodaron en frente de tarima, donde desfilaron los más destacados artistas de la actualidad, reportó Telemicro.

Entre ellos: Eudis El Invencible, La Chiquito Team Band, Crazy Design, Míriam Cruz, Toño Rosario, Mozart La Para, Liro Shaq El Sofoke, Lírico en la Casa, Musicólogo. También El Alfa, Yiyo Sarante, David Kada, Krispy, El Mayor, y Divas by Jiménez y más.

Con sus ritmos contagiosos el ambiente se fue encendiendo y haciendo la ocasión propicia para el disfrute controlado de las pasiones y los acordes y melodías que segundo, tras segundo obsequiaron uno y otro intérprete de los diferentes géneros musicales.

El público no se perdió una sola canción. Allí se bailó, se cantó, se tarareó a más no poder, y aquellos que no pudieron ir lo pudieron seguir en sus casas a través de Telemicro, canal 5, Digital 15, Telecentro, canal 13 y Telemicro Internacional y las más de 90 estaciones de radio del grupo Telemicro.

Con la producción ejecutiva de Ivette Gómez, y la asistencia de Carlitos Reyes y Scarlet Javier, pudo seguir todo lo que ocurría desde la avenida George Washington con la intersección de la Máximo Gómez.

Agentes de seguridad y de la policía Nacional garantizaron la asistencia del público que se desplazó desde todo el Gran Santo Domingo y provincias de la República Dominicana.

(+)

SANTIAGO

"Reventao el Monumento", reportó el empresario Luis Medrano, productor del evento multitudinario que se presentó en la explanada del Monumento a los Héroes del 30 de Mayo, con Wilfrido Vargas, Mozart La Para, Alex Matos, Fefita la Grande, Divas by Jiménez, Joe Veras y Shadow Blow.

La cartelera incluyó, además, a Kinito Méndez, Krisspy y Bullin 47, en un espectáculo auspiciado por Teleuniverso canal 29 y la estación de radio Full 94.1 FM,

(+)

HOTEL JARAGUA

Entre las actividadees privadas se resalta la del hotel Jaragua, que llenó de bote en bote.

El “Ultrasupermegabaile”, bajo la producción de Luis Medrano, reunió a Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Toño Rosario, Rubby Pérez, Eddy Herrera, Miriam Cruz, Davicito Kada, Krisspy, Kinito Méndez y el cierre con Mozart La Para.

(+)

HARD ROCK LIVE

A ritmo de mucho merengue y con una asistencia masiva, se llevó a cabo la segunda entrega de la fiesta bailable “Fin de año con Los Monarcas”, la cual se llevó a cabo en Herd Rock Live, con cuatro de los principales intérpretes del ritmo popular de los dominicanos.

Allí estuvieron juntos, a casa llena, Pochy Familia, el Conjunto Quisqueya, Johnny Ventura, Los Hermanos Rosario y como invitada especial la cantante urbana La Materialista.

La actividad, bajo la producción de Amable Valenzuela, contó con la animación de Frankie Arias, Gloribel y Raúl Grisanti Junior y fue transmitida en vivo por Telesistema 11 y Coral 39.

La Coco Band inició la velada pasada las 11 de la noche, con una descarga de merengues que hicieron famosos entre los 80 y 90, consiguiendo el favor de los asistentes, quienes de inmediato empezaron a moverse, otros se pusieron de pie para hacer fotos y una parte agarró su pareja y bailaron sus canciones.

“Los hombres feo”, “La faldita”, “La flaca”, La seca”, “El cacú”, “La compota”, “La peliona” y muchos más, fueron parte del exitoso repertorio de Pochy Familia.

La fiesta continuó con el Conjunto Quisqueya, con un repertorio navideño, como acostumbran y algunos éxitos de otras épocas, con los cuales lograron hacer cantar a la gente y ponerlos a bailar. Fue notorio el buen sonido que exhibió cada orquesta.

Entre sus canciones se destacaron “Medley navideño”, “Bebo hoy, bebo mañana”, “Los limones”, “Mi piel”, “María Crisrtina” y su éxito de siempre “La trulla navideña”, con el que Chucky, Javish, Adib y Elías se despidieron, dejando un gran sabor a Navidad.

A las 2:45 de la madrugada llegó el toque juvenil de la fiesta, con la participación de La Materialista, una joven que movió sus caderas hasta lograr llamar la atención e interpretar sus más pegados éxitos, finalizando media hora después con su hit “La chapa que vibra”.

Johnny Ventura fue la siguiente estrella, quien era esperado por los asistentes. Los fotos formaron parte de este momento, pues también se pararon para hacerse selfie con El Caballo mientras este cataba sus famosos meregues.

Entre estos se destacaron “Salsa pa tu lechón”, “Año nuevo”, “Las indias de Baní”, El vecino está borracho”, “La rubia”, “Cabo e vela”, “Ley seca”, entre otros, mientras movía sus caderas al son de la música.

El final de la fiesta fue en grande, con Los Hermanos Rosario, quienes recibieron a los integrantes del Conjunto Quisqueya en tarima. Canciones como “El lápiz”, “Esa muchacha”, “A mí me gusta”, “Los hombres de da”, “Nuevecita de caja”, “Dame like” y muchos más, formaron parte de su buena música.

La gente disfrutó de sus canciones como si fueran las 10 de la noche, luego de tantas horas de fiesta en Hard Rock Live, pero el swing de esta orquesta mantuvo a la gente activa y con deseos de seguir de parranda.