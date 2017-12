Pronósticos con miras al Premio Óscar

Pachico Tejada

pachico.tejada@listindiario.com

Santo Domingo

El año se acaba y desde ya se especula cuáles serán las películas que estarán entre la lista de nominadas en la próxima entrega de los Óscar, cuya ceremonia de entrega tendrá lugar en el Dolby Theatre de Hollywood, de Los Ángeles, el próximo 4 de marzo de 2018.

Esto así, ya hay publicaciones especializadas como Variety o Collider, que muestran sus respectivas listas de nombres que, según ellas, merecen estar entre las postulaciones que se darán a conocer el 23 de enero próximo. A pesar de que de las que producciones que se mencionan solo unas pocas han llegado a nuestras pantallas, encontramos títulos recurrentes.

La lista que ha hecho la revista Variety incluye a “Dunkerque” (Dunkirk) , de Christopher Nolan, “¡Huye!” (Get Out), de Jordan Peele (ambas estrenadas en el país), “La forma del agua” (The Shape of Water) de Guillermo del Toro, “The Post”, de Steven Spielberg, “Three Billboards outside Ebbing, Missouri”, de Martin McDonagh, “Lady Bird”, de Greta Gerwig, “Call Me by Your Name”, de Luca Guadagnino, y “The Florida Project”, de Sean Baker.

Tal parece que entre ese grupo de filmes estará el listado final de las nominadas a Mejor película en el premio que otorga la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Otras que se mencionan en otras listas son “The Greatest Showman”, de Michael Gracey, “Blade Runner 2049”, de Denis Villeneuve, “Darkest Hour”, de Joe Wright, “The Big Sick”, Michael Showalter, “Mudbound”, Dee Rees, “Molly’s Game”, de Aaron Sorkin, “I, Tonya”, de Graig Gillespie o “Phantom Thread”, de Paul Thomas Anderson. Ahora hay que esperar a que las películas que faltan por estrenarse en las salas dominicanas lleguen, que como siempre será en los primeros meses del año, y que la academia dé a conocer las escogidas para la competencia más importante del cine mundial.

“The florida project”

La película fue ganadora del premio del Festival Internacional de Cine de Los Cabos, en México, y una de las películas más exitosas del Festival de Cine de Cannes.

“La forma del agua”

“La forma del agua” ganó el León de Oro a la mejor película en el Festival Internacional de Cine de Venecia, y cuenta con siete nominaciones al Globo de Oro.

“The Post”

“The Post” cuenta con seis nominaciones al Globo de Oro, incluyendo Mejor actor y actriz en un drama, para Tom Hanks y Meryl Streep, respectivamente.

“Lady Bird”

“Lady Bird” ganó el premio a la mejor película en los Premios de la Crítica de Nueva York y tiene cuatro nominaciones al Globo de Oro, incluída Mejor comedia o Musical, y Mejor actriz para Saoise Ronan.

“Get Out”

“Get Out” se estrenó en el Festival de Cine de Sundance y tiene dos nominaciones al Globo de Oro, incluyendo Mejor comedia o Musical, y Mejor actor para Daniel Kaluuya.

“Three billboards outside ebbing, missouri”

Favorita del público en el Festival Internacional de Cine de Toronto, líder en nominaciones de Premios del Sindicato de Actores.