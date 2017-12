¡Día de cine! Estos son los estrenos en las salas dominicanas

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

“Olé, las aventuras de Ferdinand” y “Geo-Tormenta” son las dos películas que se estrenarán en las salas de cine dominicanas.

A continuación los avances:

“Olé, las aventuras de Ferdinand”

Uno de los estrenos de fin de año es "Olé, las aventuras de Ferdinand", una película animada para toda la familia. La cinta narra la historia de Ferdinand, un toro que no es como los demás animales de su especie. Él es un ser sensible que prefiere pasar los días disfrutando la belleza de la naturaleza. Y aunque no le interesa competir con los demás toros, no es cobarde, sino que es un pacifista. Dirigida por Carlos Saldanha y basada en la novela "Ferdinando, el toro", de Munro Leaf, esta es una opción para la diversión de la familia.

“Geo-Tormenta”

El otro estreno es "Geo-Tormenta" ("Geostorm) un thriller de ciencia ficción protagonizado por Gerard Butler. La cinta narra como la red de satélites diseñada para controlar el clima global empieza a fallar, y un obstinado ingeniero de comunicaciones (Butler) se ve obligado a trabajar junto a su hermano, con el que lleva años sin tener contacto, para tratar de salvar el mundo de una tormenta de proporciones épicas.