El 2017: un año de mucho teatro en RD

Carlos Rojas (Colaboración especial)

Santo Domingo

Como cada año, tratamos de dejar constancia de una mirada o de una bitácora teatral, o más bien un posible resumen sobre la producción nacional, vistas entre Santo Domingo y Santiago. Quise tratar de seleccionarlas con ojo crítico, me refiero a lo que vi durante un año y a lo que considero desde mi punto de vista está bien logrado. Quizá queden fuera de mi conteo muchas, pero no están porque no las vi, por semejante razón no están aquí. Crítico, evaluó, y agradezco lo que se ofrece en la escena nacional, en este caso muy concreto en la escena dominicana.

Aquí una selecta y muy bien escogida muestra de los más profesionales montajes visto durante el año 2017 y, consideramos desde mi punto de vista que deberían representar al teatro dominicano dentro de la siguiente programación del FITE 2018. Estas son las producciones más logradas del panorama teatral contemporáneo dominicano. El orden no tiene valor honorífico:

Banca de Parque

Ambos actores consagrados, se integran en una acción dinámica para defender la verdad del teatro. La propuesta que ofrece la dupla Castillo-Chapuseaux, revelan la labor de maestría que sostiene la propuesta, en busca de una expresión propia y conectada con la identidad dominicana.

Yago

Porque es un ejemplo de una cierta dinámica que ha apelado al exigirle al actor a tomar prestado otras formas de actuar, ciertos estilos, gestos específicos. Se sirve del impulso físico y discursivo de los personajes con los que está en conflicto; juega el juego del otro para rebatirle más eficazmente esa situación lúdica y de allí, crear un lenguaje altamente plástico y expresivo.

Esperando a Godot

Desde la composición espacial pasando por la ubicación de los elementos escénicos que la conformaron, al técnico desempeño actoral Pepe Sierra y Patricio León, quienes lucieron excepcionales por saber apelar y emplear cabalmente su dilatada sabiduría histriónica en función del desafío compositivo para este reto.

El último instante

Esta pieza del dramaturgo dominicano Domínguez demuestra que el poder de una buena historia y que a veces no se necesitan modernos niveles de producción (aunque los tiene), ingeniosos trucos narrativos o grandes estrellas de teatro (pero tienen a una soberbia, Carlota Carretero) para atraer al público y que bien que la tienen.