Felicidades

¡Hola, buenos días! Feliz Navidad para todos nuestros lectores de tanto tiempo, espero que lo que escribo les siga gustando. Disfruten sin andar como locos en las calles, ahora es peor, antes eran los borrachos, hoy día es la fiebre del celular, por Dios, no hay necesidad, esperen llegar a su destino o haga una parada si la adicción de chatear es muy grande. Salve su vida y la de los demás.

Euclides y Flavia

Me une una gran amistad de familia al doctor Euclides Gutiérrez Félix y su esposa, la doctora Flavia García, mujer de grandes luchas y con un sentido de la vida tan especial, que la hace una persona de alegría contagiante y muy sociable. Con ellos estuve en la biblioteca nacional Pedro Henríquez Ureña, en la puesta en circulación de varias obras de Gutiérrez Félix, cinco en total, dos son primeras ediciones y las demás reediciones. Libros muy interesantes y que esa noche fueron vendidos muchos ejemplares.

Libros de Euclides

Les cuento fue muy exitoso este acto, con la asistencia del doctor Leonel Fernández, quien estuvo en la mesa principal junto al autor de los libros y su esposa, así como el embajador de la Santa Sede, Víctor Grimaldi, Diómedes Núñez y Manuel García Arévalo. En este encuentro de la cultura asistieron miembros del comité político, central, funcionarios, autoridades civiles, de distintos partidos políticos y personalidades de la vida social y económica. Fue dedicada esta puesta en circulación al profesor Juan Bosch con motivo del 44 aniversario de la fundación del PLD. La artista Ileana Reynoso interpretó la composición del profesor Bosch, La Gaviota, bellísima voz, bella canción, fue un encuentro extraordinario.

Comentarios

Y continuando con el torneo de pesca celebrado en Montecristi y que fue todo un acontecimiento, dedicado al famosísimo pelotero Tony Peña y Nelson Cruz, ese fin de semana todos los hoteles estaban llenos, muchos visitantes del país y del exterior se dieron cita. Este evento ayuda mucho al turismo de esa zona, debería realizarse dos veces al año. En este encuentro participaron diecisiete lanchas, toda una novedad. Fue organizado por el Club Náutico, allí estaba el inmenso Leo Sánchez, que participa en todos los deportes, César Hernández, director del Canal 25, que no se pierde uno y es parte de la directiva del club. El Propietario del Hotel Century, de Santiago, Arismendy Cruz, estuvo acompaño del famoso paparazzi Zacarias.net

Marcos Pichardo

Increíble, hay gente que goza la vida y eso no es malo, si no se le hace daño a nadie. Un rico muy poderoso de esta ciudad, el empresario Marcos Pichardo, está muy fanatizado con las redes, por todo pone su foto, hasta un helado que deguste en Nueva York es subida a su página. Ahora para completar su alegría, organiza un chulísimo aguinaldo navideño que le lleva a sus amigos e instituciones como fue en el hospicio San Vicente de Paul, qué bien. Antes era celebrar su cumpleaños por todo lo alto, ahora lo hace viajando por el mundo y no está mal.

Fiesta

Pero qué fiestón la que organizó la gerencia de Edenorte en Santiago, buenas orquestas, Ruby Pérez, Mozart La Para y El Prodigio, quien llevó como invitado especial a Raulín Rodríguez, buena comida y abundante, bebidas, frutas de la temporada, baile, alegría y las atenciones muy especiales del administrador Julio César Correa. El multiuso de la PUCMM está muy de moda cuando son actividades grandiosas, porque es un lugar muy grande y cómodo, caben todos. Figúrense cuatro mil empleados del Cibao, bonita fiesta.