Celinés Toribio anuncia su divorcio en un video

Con mucho dolor, hoy 25 de diciembre 2017, hacemos oficial la noticia de nuestro divorcio. Giancarlo Chersich fue el ser humano más importante en mi vida durante los últimos 10 años. Le hemos dicho NO a ofertas de revistas, publicaciones escandalosas que quisieron hacer de nuestro dolor, un escándalo, para decirle que SÍ a una relación saludable, con amor de amigos y con buena vibra hasta que la muerte nos separe. Lo intentamos, pero Dios al parecer tiene otros planes para nosotros. (2007-2017) Que viva el amor en sus diferentes versiones. #conDiostodo #thankyouGian #weloveeachother #valor #valentía #love #healthyrelationships @gchersich Today we officially announce our divorce. We love each other and will always honor each other. God has different plans for our future. Thank you G ?????? ??

