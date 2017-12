Dicen quieren enfrentar a Wason Brazobán y a Pavel Núñez

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Para celebrar la Navidad del 2017, un buen chisme adereza a la farándula dominicana y es que aparentemente, y según lo publicara el portal fuegoalalata.com, a los manejadores de Pavel Núñez no les agradó que Wason Brazobán y su representado presentaran el mismo día sus concierto de Navidad.

Mientras Pavel celebraba, este jueves 21 de diciembre, en el Teatro la Fiesta del hotel Jaragua los diez años del concepto de “Big Band Núñez”, Wason repetía el concierto “Viaje por la vida” en Hard Rock Live. Ambas presentaciones contaron con el favor de sus seguidores que abarrotaron ambos centro de diversión.

En respuesta a lo publicado Wason se despachó a través de su Instagram con este comentario: “Yo no compito. Este concierto estaba pautado desde que hicimos la primera función en octubre, anuncié al final del mismo que nos volvíamos a ver en diciembre, pues en noviembre estaría de gira por USA. Soy incapaz de hacer un concierto de repente para joder a otro. Este concierto, dos semanas antes, estaba prácticamente vendido, pues los dominicanos ausentes reservaron temprano para no quedarse fuera y aprovechar su estadía en el país para disfrutar la segunda función”, expuso.

Wason continuó su escrito destacando que no le importan los premios, ni nominaciones, le basta el cariño de su público y recordó que lleva tres años haciendo tres conciertos anuales en Hard Rock Café. Tampoco dice hacer “ruido” y que no pierde su tiempo compitiendo con nadie.

“Hace tiempo que dejé de competir y después de ganar muchos premios entendí que el único premio real de un artista es la gente y no creo en ningún otro premio que no sea ese. Ya no me importan las nominaciones, no ser mejor que nadie, solo me importa llegar al alma del que decida escuchar mi música. No aprovecharía el favor que me ha dado el pueblo para avasallar a nadie. Tengo diez años haciendo tres conciertos anuales en Hard Rock, haciendo tres giras a Estados Unidos, eso no es de sorpresa del que sigue mi carrera, lo que pasa es que no hago ruido. El que compite conmigo está perdiendo su tiempo, porque yo no compito con nadie!!”, concluyó el intérprete de “Mi reina”.

Para aclarar el mal entendido, también el mánager de Wason, Cheíto Martínez explicó que la fecha (21 de diciembre) ya estaba reservada para ese concierto, desde el pasado mes de agosto, más reveló que en el medio siempre ha habido una estrategia para enemistar a Wason y a Pavel.

“Puedo demostrarlo que esa fecha fue separada el día 1de agosto con el señor #petergauster propietario de Hard Rock Café Santo Domingo en una conversación sostenida con el señor Gauster donde él me pregunta que si voy a hacer show este año y yo luego de analizar fechas le contesto que sí, 20 de octubre y 21 de diciembre. O sea que ambas fechas fueron escogidas el mismo día y no creo que para esa fecha ya Pavel tuviera la de él segura en el hotel Jaragua… Puedo agregar que hace tiempo hay una estrategia para enemistar estos dos grandes artistas”.

Agregó: "Creo que se están desenfocando porque desde mi óptica entiendo son dos artistas muy diferentes, tienen en común que son los dos grandes solistas jóvenes del país, no hay más, aunque el premio se lo regalen a otro, no hay más solistas jóvenes que trabajen, ambos artistas les cantan al amor desde una perspectiva muy diferentes, uno es más élite y el otro es más pueblo aunque alcanza todas las esferas sociales. Espero que esto pare aquí, esta rivalidad no existe, estos artista son amigos”.

Este último comentario de Cheíto le dolió al joven cantante Manny Cruz, ganador del Premio Soberano como Cantante del Año, el pasado año, quien lamentó esta acción y le recordó que sí hay otros jóvenes cantantes que están haciendo el trabajo.