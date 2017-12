Presentan antología de Luis Kalaff y Luis Rivera

Santo Domingo

La Refinería Dominicana de Petróleo PDV presentó la antología musical en homenaje a Luis Kalaff y Luis Rivera. La producción, realizada bajo la dirección del maestro Manuel Tejada, se dio a conocer al público con un concierto en la sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes.

En el concierto homenaje a Luis Kalaff y Luis Rivera se presentó una selección de canciones de la producción musical, interpretadas por Danny Rivera, Frank Ceara, René Geraldino, Luis Armando Rivera, Ileana Reynoso, Alvaro Dinzey y Nairoby Duarte.

La banda musical estuvo compuesta por Federico Méndez, Jeremías King, Otoniel Nicolás, Alvaro Dinzey, Juan de la Cruz (Chocolate), Luis Mojica, Rafael Carrasco, Pedro Liberato, Máximo Núñez, Patricio Bonilla, Naya Macea, Junior Sánchez, Guillermo Mota y Milena Zivkovic.

La creación discográfica cuenta con dos volúmenes que recogen un total de 24 canciones creadas por estos artistas, considerados entre los más prolíficos y excelsos compositores dominicanos de todos los tiempos.

Las composiciones de Luis Kalaff incluidas en esta producción discográfica son "Limpiando la hebilla", "El que me robó tu amor", "Aunque me cueste la vida", "Estoy a tu orden", "La empalizá", "Yo tengo un lío por ahí", "Cuando yo me muera", "Pa’ después venir llorando" y "República Dominicana", entre otras.

De Luis Rivera se destaca el tema "Yo no sé", interpretada a dúo por Casandra Damirón y Danny Rivera. El arreglo original es de Bienvenido Bustamante y en esta versión cuenta con un arreglo de cuerdas de Manuel Tejada. Además, "La celosa", "Déjame quererte", "Que no me digas que no", "Mañanita mía", "Has vuelto a mí", "Ella", "La salve de monte adentro", entre otras.

Figuran intérpretes como Milly Quezada, Rubby Pérez, Laura Rivera, Rando Camasta, EliaCim, Diomedes Núñez, Dany Rivera, Sergio Vargas, Manny Cruz, Maya Oviedo, Charlie Rodríguez, Feni Ortiz y Joseíto Mateo.

En su mayoría, los temas de ambos compositores fueron interpretados con arreglo de Manuel Tejada. También participan como arreglistas de los temas Alvaro Dinzey, Pengbian Sang, Rafa Payán, Missael Mañón, Dioni Fernández, Ceferino Cabán y Janina Rosado.

Félix Jiménez, presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo PDV, destacó que con esta entrega se complementa el aporte a la música dominicana que ha venido realizando desde su gestión como ministro de Turismo y ahora desde Refidomsa PDV.

“Hemos producido 20 CD y tres DVD que constituyen un reconocimiento a más de 100 de nuestros más importantes compositores. Los géneros expuestos en estas producciones abarcan ritmos folclóricos, como sarambo, mangulina y merengue; música romántica, como criollas, boleros y bachatas, y composiciones para orquesta de gran formato”, destacó Jiménez.

La Secretaría de Turismo realizó la producción discográfica "Antología de la música dominicana del siglo xx", en 12 volúmenes, que contienen desde folclor hasta temas sinfónicos. Además "Gemas del Caribe", con la Miami Latin Pops Orchestra, y "Tesoros del Caribe", con la London Symphony Orchestra. Ambas bajo la dirección de José Antonio Molina

También "A la caída de la tarde", de Jesús Dolores Cerón, llevado a ballet con la coreografía de la primerísima bailarina cubana Alicia Alonso, y ejecutado por el Ballet Nacional de Cuba. Así mismo, "Merengues inéditos", en dos volúmenes, con los temas escogidos en conciertos realizados en el Teatro Nacional, bajo la dirección de Manuel Tejada.

Refidomsa PDV editó "Cantos a nuestros pueblos", con 39 temas musicales dedicados a 38 ciudades y pueblos del país en dos volúmenes y un CD con el concierto de gala del 40 aniversario de Refidomsa PDV, con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, bajo la dirección de Gustavo Dudamel.