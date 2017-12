Liro Shaq logró convertirse en figura urbana sin recursos

Enrique Medina

Santo Domingo

Fueron muchas las veces que el joven Starlin Paulino, mejor conocido como Liro Shaq “El sofoke”, tocó puertas para que su música fuera escuchada con la esperanza de abrazar la popularidad y gozar de los beneficios que brinda el género urbano.

Durante más de nueve años, este exponente se mantuvo sobreviviendo con la realización de todo tipo de trabajos como la venta de películas pirateadas, y así poder reunir unos cuantos “pesitos” para promocionar su música en todo tipo de lugares del “bajo mundo”.

“Yo pasé mucho trabajo, me crié en La Duarte haciendo de todo. Me decían que yo estaba loco por querer ser artistas por la condición que vivía porque no tenía ni para vestir bien. Yo en el 2015, ya desencantado, pero aun con fe y con deseos de seguir, llevé mi tema El Botón donde un amigo dj; el tema, al escucharse bien, él lo tocaba siempre. Él no tenía recursos, solo me podía ayudar así, pero mi amigo conocía a Gotera, quien hoy en día es mi manejador, y le dijo que es escuchara mi música y ya mira donde estamos gracias a Dios”, relató el artista en una entrevista con Listín Diario, al respecto de sus inicios en la industria.

Pero este tema que lo llevó a la fama vino a ganar terreno a finales de 2016, colocándo al esxponente como el más escuchado a inicios de 2017, siendo esta la antesala de su éxito logrado ya a raíz de otros temas como “Entro con la U”, “Te siento en para” y el “Pim pom”.

Por su experiencia asegura que la clave de lograr un espacio en la música es no descansar, aunque aún no seas nadie conocido.

“En la música para alcanzar el éxito no puedes descansar, porque cuando descansas se te complican muchas cosas, y eso fue lo que pasó conmigo, porque al yo no tener ayuda y estaba solo siempre me mantenía como podía trabajando mi música”, dice.

En ese sentido, explica que no necesariamente se necesita dinero para un nuevo exponente lograr una pegada, ya que él lo hizo sin recursos económicos o “un padrino”.

“Hay gente que si no tiene dinero para promocionar su música se siente mal y se quitan de la música; eso de que no se puede llegar si no hay dinero es mentira. En la música se puede llegar sin dinero, yo lo hice sin hacer lo malo, y dije voy hacer artista, y hasta se burlaban de mí cuando vendía película en La Duarte.Mucha gente me decía que estaba loco y hoy en día al verme triunfar les da hasta vergüenza verme por como me trataban, pero yo no guardo rencor porque si subes con ese pensamiento no lograrás nada de lo que quieres”, indicó.

Con 24 años, este ídolo de multitudes, junto a El Alfa y La Insuperable, lideró todas las contiendas musicales siendo de los más sonados, al lograr una rotunda pegada con los seis temas que lanzó este año: “El botón”, “Te siento en para”, “El tembeleke”, “Pim pom, “Entro con la U” y “Bey bey”, junto a Mozart La Para y Chimbala.

A nivel internacional, su imagen penetró con igual éxito que a nivel nacional, sus dos giras por todo Europa y una a Estados Unidos, así lo muestran.

Ya para el 2018, Liro Shaq tiene pensado iniciar con una colaboración con el puertorriqueño Lenny Tavares, que según este “ese tema va a durar seis meses pegao igual que El botón”.