Christopher Nolan (Memento, 2000), vuelve a estremecer con su ingeniosa sapiencia cinematográfica. Ahora, además de dirigir, escribe un guion poco común, donde el tema de la guerra pasa a un segundo plano para dar prioridad a la naturaleza criminal de un enemigo invisible, y a una tropa vencida, amenazada con su destrucción.

Dunkerke es un filme sin protagonistas. Son cuatro historias enlazadas en una sola pieza (los aviadores, los botes salvavidas, el capitán anclado en el astillero tomando decisiones y los jóvenes soldados que enfrentan con dignidad el caos ante la muerte). Cada historia tiene la peculiaridad de ser por ellas mismas una pieza entroncada, una detrás de otra, con secuencias superpuestas y muy bien editadas en el cuarto de edición que obligan al espectador a no perder la intensidad del ritmo cinematográfico.

Pocas veces un filme con rasgos minimalistas logra una perfección artística como lo hace Nolan en esta historia. Aquí, el tema de guerra es tratado de una forma diferente, no compacta, dividida en secuencias enriquecidas por escenarios muy bien seleccionados. En esos escenarios, la cámara se mueve a su antojo, tanto en los planos primeros, americanos y panorámicos.

Si la historia no tiene desperdicios, la forma en que se narra es un acto de buen gusto que invita a la apreciación estética. Por si esto fuera poco, la banda sonora no solo funciona, sino que es una de las mejores expuestas en el cine en los últimos años. La banda sonora no es solo música ambiental, sino sonidos (humanos y naturales) muy bien construidos en el cuarto de edición y colocados en el justo lugar.

Ellos hacen posible que el espectador sienta también el fenómeno de la guerra dentro de estas notaciones. Aire, mar y tierra es el legado abarcador de Dunkerke. Nolan se mueve a sus anchas. Las escenas en el mar, dentro de los aviones que sobrevuelan el espacio aéreo señorean al unísono, como si en realidad el espectador viviera dentro de esa guerra. Y por si esto fuera poco, esas escenas captan el legado de los hombres que huyen y temen, que luchan y resisten, que escapan y se no se resignan a morir. Y algo vital: el reparto no tiene nombres sonoros.

Ficha técnica

País: Estados Unidos. Año: 2017. Duración: 107 minutos. Director y guion: Christopher Nolan. Reparto: Fionn Whitehead, Mark Rylance, Kenneth Branagh, Tom Hardy, Cillian Murphy,Barry Keoghan, Harry Styles y Jack Lowden. Premios: Nominada a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Banda Sonora (Globos de Oro 2017). Sinopsis: En las playas de Dunkerque, cientos de miles de soldados de las tropas británicas y francesas se encuentran rodeados por el avance del ejército alemán, que ha invadido Francia. Atrapados en la playa, con el mar cortándoles el paso, las tropas se enfrentan a una situación angustiosa.