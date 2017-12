Temas en la mesa del debate

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

Como cada época los temas que generan el debate vienen y van; y como era de esperarse las figuras del medio artístico también se suman a ellos. Sin dudas que el flagelo de los feminicidios, el acoso sexual en el mundo del entretenimiento, la calidad en la televisión y la violencia en la sociedad encabezan la lista de los temas que más generaron opinión pública en 2017.

Muchas fueron las figuras del espectáculo dominicano que dieron “la cara” por las víctimas de violencia de género, realizando campañas o prestando su imagen para las instituciones que trabajan en contra de este mal.

Recientemente la periodista Colombia Alcántara lanzó a través de las redes sociales una campaña que busca crear conciencia en los dominicanos sobre la violencia de género, la misma consiste en la filmación de vídeos de un minuto para compartir en las redes sociales.

Entre las personalidades que han grabado las cápsulas se encuentran el comunicador Jhoel López, la actriz Cheddy García y Colombia Alcántara.

Este mes la comunicadora Luz García anunció que a partir de marzo del 2018 su oficina estará trabajando en una campaña también con la idea de llamar la atención a la ciudanía sobre los casos de feminicidios que acontecen en el país.

El pasado mes de noviembre el cantautor dominicano Juan Luis Guerra fue imagen de la campaña que realizó la Procuraduría General de la República bajo el lema “Ni una sola más”. Pero si hubo una figura que estuvo llamando la atención sobre la situación fue Cheddy García, quien personalmente estuvo acompañando a la familia de la joven Emely Peguero, asesinada cruelmente por su novio. En mes de noviembre, en el cual se celebró el Día Internacional de la no Violencia contra la Mujer, la humorista compartió con seguidores un vídeo en el que pide un “stop” a la violencia de género.

Acoso sexual

Las actrices y comunicadoras Lizbeth Santos y Hony Estrella pusieron “el dedo en la llaga” cuando se atrevieron hablar, quizás por primera vez, de manera pública, sobre el acoso sexual en el país. Durante un encuentro de prensa en donde estuvieron presentes otras actrices y figuras del arte el tema fue sacado a flote a propósito de los escándalos que atraviesa Hollywood sobre las denuncias de acoso sexual.

“No se puede tapar el sol con un dedo, porque vivimos en un país en donde por una simple queja por falta de agua, en una oficina la mujer era tachada con tinta negra, mucho menos se iba a atrever a denunciar que le hicieron insinuaciones de acoso sexual. Si eres mujer en República Dominicana, para sobrevivir y para trabajar hay que aprender a nadar entre los tiburones”, expuso Lizbeth.

El debate tuvo como base el por qué en República Dominicana las mujeres no se atrevían a denunciar el acoso sexual o los abusos que han sufrido en el medio artístico, como ha sucedido en los últimos tiempos con las actrices de Hollywood. Hony Estrella explicó que en Hollywood denunciaron los acosos muchos años después, por lo que, tal vez, en el país no había llegado el tiempo, ni el momento para hacer ese tipo de denuncias.

Pero hizo saber que a muchas mujeres del medio las tildaban de locas o inestables en los trabajos, sin saber que detrás pudo haber una historia de acoso sexual que las obligó a dejar ese puesto laboral. La actriz y comunicadora recordó que historias suceden todos los días y que lamentablemente la mayoría de las mujeres tienen que aceptar porque necesitan el trabajo.

“La TV en RD es mala”

Si hubo en tema que generó comentarios fue la declaración que hiciera el periodista de Univisión, Tony Dandrades, cuando criticó los programas de televisión que se realizan en el país, afirmando en un comentario que el “batallón de mediocres es grande”.

Estas observaciones encontraron de frente la voz de Fréderick Martínez “El Pachá” quien acusó a Dandrades de no tener capacidad para trabajar en la TV local, haciendo alusión que en el país se produce televisión con muy pocos recursos, en cambio la televisión estadounidense no carece de ellos.

“No piensen que mi crítica es para atacar, es para mejorar, y créame, que no me quedaré con los brazos cruzados. Algo se está gestando”, refirió el comunicador Tony Dandrades sobre la televisión dominicana. Dandrades reiteró que no todo es malo, pero que hay cosas más malas que buenas.

“Viví en la Republica Dominicana hasta los 17 años, y yo siempre quise hablar como hablaba don Yaqui, era mi ejemplo a seguir. Mis influencias vienen de la televisión de los 80’s. Era buena, muy buena. Habían programas que aportaban al intelecto de los dominicanos”, publicó Dandrades en su cuenta de Instagram en agosto pasado.

El Soberano

SOBRARON LAS CRÍTICAS

Este año sobraron las críticas tanto para la producción del espectáculo como para los que se llevaron las estatuillas en los Premios Soberano. Desde que se anunciaron las nominaciones muchas fueron las sorpresas que trajeron las postulaciones, recibiendo fuertes comentarios de los periodistas expertos y del público en general.

La nominación de Ruth La Cantante como Revelación, quien cantaba desde los 80 en orquestas de merengue, las múltiples nominaciones y premios a Gabriel y la postulación de una fiesta para peloteros como conciertos del año fueron algunos de los temas más comentados. El Soberano 2017 fue objeto de debate durante semanas debido a los cuestionamientos que se le hicieron.