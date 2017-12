Bélgica Suárez

suarezb@hotmail.com

¡Hola, buenos días! Me encanta la Navidad, sobre todo la decoración, pasé por la avenida Winston Churchill de la capital, me fascinó con tantas luces maravillosas. Aquí en Santiago el Corazón de la Navidad, súper embellecido, nadie debe perderse este espectáculo, qué emoción, impresionante. Muchos barrios decorados, es lindo, pero creo que debe haber más motivación sobre todo en las urbanizaciones, da tristeza que no adornen, a pesar de la nostalgia que sentimos en esta época del año donde se acentúa más el espíritu de la Navidad; siempre es bueno sentir la verdadera esencia.

Bhd León

El almuerzos del BHD León es esperado para compartir con los amigos periodistas y con su presidente Luis Molina Achécar, siempre atento y muy inteligente; se aprende con mucho con él sobre economía y otros temas, es un gran hombre. A un grupo de comunicadores para esta temporada nos convocan para almorzar, compartir en la Navidad, disfrutar un buen vino, una exquisita comida y las maravillosas atenciones de nuestra amiga Josefina Navarro y otros ejecutivos del banco, esta vez el almuerzo fue en el restaurante Saga, muy exquisito.

Comentarios

En la boda de la hija de Arnulfo Gutiérrez saludé al famoso pelotero Tony Peña junto a su esposa e hijos, estaba feliz. Es una familia unida, bonita y adorable. Recuerdo que este mismo año cuando asistí a la boda de su hija, muy hermosa y espectacular celebración, me trataron muy bien. Tony Peña es muy querido y respetado en Santiago, vive aquí toda una vida, desde que vino de su pueblo natal, Palo Verde, provincia Montecristi, aunque ha pasado mucho tiempo fuera del país en sus afanes deportivos, adora esta ciudad, lugar que ha escogido como suyo.

Detalles

En esta boda saludé al galante y joven abogado de la celebrities de Santiago, Guillermo Estrella, muy simpático y exitoso con oficinas en Santo Domingo y el exterior. Muchas personas más, muy conocidas asistieron a esta gran nupcia de Lisbeth y Willy.

Torneo

Montecristi celebró su torneo de pesca. Muy dinámico, fue uno de los mejores eventos, y en él hubo participantes tanto de Santiago como de Santo Domingo. Esta competencia fue dedicada a Tony Peña, muy querido en esa zona; siempre visita su pueblo, al igual que el famoso pelotero Nelson Cruz de Las Matas de Santa Cruz, de esa zona también. El Club Náutico organiza este torneo que ayuda mucho al turismo de allí.