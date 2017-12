Gran orquesta de Austria tocará en febrero en el TN

Santo Domingo

La Fundación Sinfonía presentará los días martes, 6 y miércoles 7 de febrero, la famosa Orquesta Wiener Akademie, en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Esta orquesta, originaria de Austria, fundada en 1985 por el director de orquesta y organista Martin Haselbˆck, visita República Dominicana por primera vez como parte de su gira, “Resound Beethoven”.

Esta gira, con presentaciones de la música del célebre compositor alemán, “ha sido llevada por el mundo con resonante éxito”, señaló Carmen Rita Malagón de Moya, directora ejecutiva de la Fundación Sinfonía. Agregó que la Orquesta Wiener Akademie, “internacionalmente aclamada por su innegable musicalidad austriaca, virtuosismo, refinamiento y energía, tiene la particularidad de ofrecer un amplio repertorio de las épocas barroca, clásica, romántica y de principios del siglo XX, con instrumentos antiguos, al igual que con instrumentos modernos para el repertorio contemporáneo”.

Para sus dos presentaciones en Santo Domingo, la orquestra ofrecerá dos programas con diferentes sinfonías de Ludwig van Beethoven.

La primera noche (martes 6 de febrero) las Sinfonías No. 1 y No. 3 “Eroica” y la segunda noche (miércoles 7 de febrero Las Criaturas de Prometeo y las Sinfonías No. 7 y 8.