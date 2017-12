El Torito: “No tengo cómo agradecerle a Dios por el año que me ha dado”

Santo Domingo

Para un artista diciembre es el mes más difícil del año. Sin embargo, para Héctor Acosta significa además de mucho trabajo, la oportunidad de poder reunir a su familia y compartir buenos momentos. Es cierto que es un mes difícil por lo compromisos que asume, una agenda llena de actividades por el país, sin embargo, eso nunca ha sido obstáculo para él disfrutar y compartir con sus seres queridos.

“Para mí la familia es muy importante, y aunque tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, porque hay que agradecerlo, siempre sacaré el tiempo de compartir con ellos esta fecha tan importante del año”, comentó el merenguero, quien vivió un año intenso y que gracias a ese trabajo, un sondeo realizado por la empresa New Link, lo declaran como el artista número 1 del 2017.

“El 2017 fue un año intenso, donde pudimos cumplir muchas metas, una de ellas fue cantar en el Carnegie Hall, llenar este escenario y sentir el apoyo del público, de mis colegas fue muy importante para mí, así como también en el United Palace”, expresó.

De igual manera, agregó, “logramos realizar dos conciertos a casa llena en Santiago y Santo Domingo, eso sumado a la intensa gira que realizamos y las presentaciones dentro del país”.

“Yo puedo decir que no tengo cómo agradecerle a Dios el año que me ha dado”, aseguró el intérprete de La Maleta, una bachata con la que se posicionó en la lista de los más sonados del 2017 y que aún sigue firme en su difusión a pesar de que es fin de año.

“Me siento muy agradecido de Dios y de mi público. Recordaré siempre todo lo vivido en el ámbito artístico en este 2017. Hemos venido superando cada año y toda la honra es para Dios”, reiteró el artista, quien vive momentos de tranquilidad familiar junto a su esposa, Eraleysi Vásquez, y sus hijos.

“Tengo tanto que agradecer; tengo una hermosa familia, que gracias a Dios está conmigo en cada momento. Mis hijos son mi verdadera inspiración además de mi público. Me recuerdan que tengo que levantarme cada mañana y salir a la calle con la mejor sonrisa a dar lo mejor de mí”.

Recordando lo vivido en 2017, ya que casi termina este año, El Torito sostiene que “han sido momentos inolvidables, uno tras otro desde el 11 de febrero de este año que empezamos con los conciertos en los teatros. Aprovecho para agradecer a mi equipo de trabajo, sin ellos no es posible nada, me doy el gusto de decir que tengo un gran equipo, así como una gran orquesta”, manifestó el artista, que ya tiene en agenda muchos compromisos para 2018, uno de ellos es volver a Europa donde tiene una legión de admiradores importantes.

Y, quienes lo conocen sabe que nunca para de trabajar, para él la música y su carrera forman parte importante de lo es, por eso, ya para 2018 tiene planes importantes para su carrera que irá desarrollando a medida que avancen los días.

“Siempre estoy pensando en cómo podemos seguir mejorando y creciendo profesionalmente, por eso yo no paro”.

Estas navidades le han dejado un gran sabor, ya que gracias a Dios, como él mismo lo dice, tiene una agenda llena de actividades por cumplir.

“Eso certifica que la gente quiere seguir bailando y celebrando con nosotros, para nuestra orquesta es muy importante que en este mes tengamos una agenda llena de actividades y año tras año vemos cómo las empresas y el público nos buscan; ese es el orgullo más grande que puede tener un artista”, comentó con cara de alegría.

El Torito ha decidido dejar la política de lado, sin embargo, aclara que eso no le impedirá seguir alzando su voz a favor de causas importantes con las que él como ser humano se identifica. “Los artistas somos seres humanos a quienes nos duelen muchas cosas que vemos que suceden a nuestro alrededor; en ese sentido, no me quedaré callado ante esas situaciones y problemas que requieran de mi voz. Eso ténganlo por seguro, no soy, ni seré indiferente ante los problemas que nos afecten a todos los dominicanos, por eso ustedes me ven activo en mis redes sociales”.

DE SU TRABAJO

El artista, oriundo de Bonao, debía marcharse para una de las tantas actividades que tiene en este diciembre pero antes quiso recordar que él seguirá trabajando como el primer día cuando llegó a la música y tenía el deseo de demostrar lo que podía hacer. “Un artista no puede sentir que lo tiene todo, siempre habrá espacio para seguir mejorando y creciendo profesionalmente”, dijo.