Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convierten en padres de mellizos

Jessica Leonor

Santo Domingo

Enrique Iglesias y Anna Kournikova se convirtieron en padres de mellizos. La pareja tuvo una parejita: el niño lo llamaron Nicholas y a la niña Lucy, publicaron medios como TMZ y la revista Hola.

Estas dos figuras han mantenido todo el proceso del embarazo en secreto, cuidando la privacidad con la que han manejado su relación por más de 15 años. Incluso no asistieron a la boda de la hermana de Iglesias, Ana Boyer y Fernando Verdasco en la isla de Mustique, en el Caribe, el pasado 7 de diciembre por lo avanzado que estaba el embarazo.

Esto comento Ana tras ser cuestionada de la ausencia de su hermano en su boda. "Claro que Enrique estaba invitado, fue una de las primeras personas en enterarse de que me casaba. Iba a venir pero lo tuvo que cancelar por un motivo que yo he comprendido. Somos hermanos, nos queremos, nos llevamos fenomenal y seguirá siendo así", añadía.

La pareja, que reside hace 16 años en Miami, no compartía fotografías juntos en sus redes desde noviembre del 2016. Al parecer, se trataba de que estaban guardando el secreto de sus primeros hijos.

Son contadas las ocasiones en las que el cantante y la tenista se dejan ver en eventos públicos. Ellos viven su amor de puertas para adentro, aunque en el mes de julio del pasado año se le pudo verles por última vez disfrutando de una romántica velada. Esa vez, la pareja salió a cenar a un conocido restaurante de Beverly Hills, The Palm, punto de encuentro de muchos rostros conocidos que quieren disfrutar de su cocina italo-americana.

Enrique y Anna han formado una de las parejas más estables y discretas del "star system" del entretenimiento. Sin embargo, no parecen tener intenciones de casarse.

"Somos muy felices. Llega un momento cuando has estado con alguien suficiente tiempo que creo que estás como casado. Supongo que la única diferencia es que no hemos caminado hacia el altar", aseguró el artista hace unos años en el programa de la CBS Sunday Morning. "No nos hará más felices", añadió en aquel entonces.