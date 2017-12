Kate del Castillo se ríe de sí misma en el cabaret "I'm OKate!"

EFE

Los Ángeles

La actriz mexicana Kate del Castillo busca reirse de sí misma, de sus miedos y del remolino generado tras el polémico encuentro que sostuvo con el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán en el espectáculo teatral "I'm OKate!".

La obra del género cabaret, que se estrena hoy en el Fox Theatre, de Riverside (California), es un "espectáculo íntimo" en el que la actriz hace de sí misma, acompañada de sus compatriotas, las intérpretes Shaula Vega y Roxana Castellanos, según explicó a Efe el director de la puesta en escena, Bruno Bichir.



"Cuenta sus miedos, la inmigración (a EE.UU.) en busca de sus sueños de actriz y su vida a un paso trepidante después de haber tomado el riesgo, junto al actor Sean Penn, de ir a platicar (hablar) con el Chapo", adelantó Bichir.



El director, hermano del actor mexicano Demian Bichir, añadió que durante la hora y media del espectáculo, representado en español, Del Castillo "se divierte riendo de su vida con sus amigas", con el tratamiento escénico propio del cabaret.



"Kate destaca en la obra a los inmigrantes que cruzan fronteras para dar su vida, trabajo, amor y tiempo a Estados Unidos, y ella comparte esa parte de su vida", aseveró.



Jessica Maldonado, una de las productoras de la obra, manifestó a Efe que la puesta en escena no ignorará críticas a los actuales mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de México, Enrique Peña Nieto.



"Hay una escena en la obra en que Castellanos sale con una peluca tipo Donald Trump y Vega usa un copetín caracterizando a Enrique Peña Nieto, pero en un diálogo de barrenderos con Kate", reveló Maldonado.



La obra tenía previsto estrenarse el pasado 10 de diciembre en el Warnors Theatre, de Fresno (California), pero retrasos en los trámites de visado de Castellanos obligaron a anular esa función y retrasar el estreno hasta hoy.



En la obra, escrita especialmente para la actriz por Ana Francis Mor y Nora Huerta, del grupo "Las Reinas Chulas", Del Castillo hace un recorrido por su vida hasta llegar a su controvertida reunión con Joaquín "El Chapo" Guzmán, quien en la actualidad se halla detenido en una prisión en Nueva York.



Producto de ese encuentro en el que participó Sean Penn, con motivo de un reportaje para la revista Rolling Stone escrito por el actor, el Gobierno mexicano "inicio una batalla legal contra Kate", como recordó Maldonado.



"Ha llorado mucho y todos sus ahorros se los gastó en abogados", señaló la productora, quien agregó que la intérprete no tiene previsto llevar la obra a México.



"I'm OKate!" realizará una gira por Estados Unidos en 2018, una vez que la actriz concluya sus compromisos con las grabaciones de la segunda temporada de "La reina del Sur" y la serie "Ingobernable", y además espera iniciar en Colombia el tramo en Latinoamérica.



En un comunicado difundido el pasado mes con el anuncio del estreno de la obra, la intérprete prometió que en el cabaret hablará sin tapujos sobre su sexualidad, su experiencia con la violencia doméstica y sus mayores miedos, pero siempre con un toque de humor.



"Este espectáculo es una catarsis para mí donde me burlo de mí misma, de mi situación durante estos dos años", indicó en la nota de prensa. "Se trata de redimirme y disfrutar al lado de mis mejores amigas", añadió.