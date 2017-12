Julio Sabala se declara víctima de un acto de extorsión tras la acusación de dos mujeres

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

El imitador dominicano Julio Sabala se declaró víctima de un acto de extorsión tras ser señalado por dos mujeres como acosador sexual, considerando que actúan “teledirigidas en un guion macabro que le dan estos especialistas en la extorsión, en el chantaje, para sacar pingües beneficios” ante los tribunales.

“Esto es un acto de extorsión, es un acto de premeditación, de alevosía y conspiración”, afirmó Sabala en una entrevista con Tony Dandrades para la cadena Univisión.

Gloria Acevedo y Maura Saviñón, exempleadas de Sabala, presentaron la demanda en Miami en la que se incluye también a la empresa Prisma International Productions Inc.

“Aquí hay un oportunismo de poner en un contexto inapropiado algo que me puede meter en un saco que no me corresponde”, expresó el “Imitador inimitable” a Univisión.

En sus ataques contra las denunciantes, Sabala sostuvo que ellas “no son dos virgencitas blancas que aparecen para romper un silencio”.

Sabala agregó que ese silencio se rompió hace cinco años desde que el caso se encuentra en la justicia sin prosperar.

“No podría aceptar algo que destruye mi honorabilidad avalado por treinta años de una trayectoria intachable en ese sentido”, comentó a Dandrades.

Según sus comentarios, estas personas “llevan un año de intentar a través de la extorsión, a través de un proceso de querer cobrar un seguro que intentaron manipular y no pudieron cobrar y a través de la demanda a una compañía que en su momento tenía unos socios, dueños de una macrofortuna”.

Luego agregó: “Eso hay que entenderlo en el contexto de que Julio Sabala es una celebridad que tenía unos socios poderosos y que la compañía tomaba otro cariz y que ellas vieron la posibilidad de hacerse de unos beneficios”.

Sabala negó todas las acusaciones de las mujeres, “imposible que haya ocurrido”, y las llamó mentirosas por todas las declaraciones en su contra.

“Cuando se cuestiona la honorabilidad de manera tan horrorosa y macabra, diciendo que soy un depredador y un monstruo, imagínate, es la agresión más grande de toda mi vida, para mi familia y para mí”, manifestó.