Édgar Ramírez: "No importa dónde se vean mis películas, mientras que se vean"

EFE

Los Ángeles

El "blockbuster" llega a Netflix. La plataforma lanza la próxima semana "Bright", su primera gran producción propia, con Will Smith y un presupuesto de 90 millones de dólares, algo que entusiasma al venezolano Édgar Ramírez, quien no se considera un "purista" del cine.

"La tecnología está transformando nuestras vidas y ya nada es puro en este momento. La intimidad colectiva que vives en una sala de cine no se va a perder. Ese romanticismo maravilloso no va desaparecer, pero se está transformando y puede convivir con otras formas de consumir cine", valoró el artista de 40 años.

"Es muy difícil levantar una película y muchas apenas se ven. A mí no me importa dónde se vean mis películas, con tal de que se vean, ya sea un iPad o un 'smartphone'", agregó el actor.

"En este momento", continuó, "prefiero que la gente la vea así a que no la vea. Cada día me despierto tratando de entender el momento en que vivo y no me quiero volver conservador".

"Bright", de estreno el día 22, es una superproducción dirigida por David Ayer ("Suicide Squad") y protagonizada por Will Smith, Joel Edgerton, Noomi Rapace y el propio Ramírez, que interpreta a un elfo en las altas esferas del Buró Federal de Investigación (FBI).

En el filme, que muestra un Los Ángeles donde habitan orcos, seres humanos y elfos, Ward (Smith) es un policía que colabora con el oficial orco Jakoby (Edgerton) para superar sus diferencias y evitar que una varita mágica caiga en manos equivocadas.

"Me atrajo el hecho de que es un elfo que se rebela ante el statu quo", señaló el intérprete, quien recalcó que los elfos en la historia son la clase dominante, mientras que los orcos están en lo más bajo del estrato social y llevan a cabo los peores trabajos.

"Es un funcionario y considera que tiene un deber que cumplir", apuntó Ramírez, quien sostiene que la película, a pesar de su envoltorio de acción y fantasía, "explora asuntos relevantes como identidad, la empatía y la búsqueda de la individualidad".

"Son personajes que se rebelan a lo que la sociedad asume que deben hacer por su piel, su origen étnico y su estatus social", afirmó el actor, firme creyente de que las grandes películas de entretenimiento de Hollywood "siempre son metáforas de algo importante que sucede en la sociedad".

"En esos casos, son entretenimientos necesarios. Y creo que 'Bright' tiene esa cualidad", confesó Ramírez, especialmente en lo relativo a escenas repletas de brutalidad policial y palpable racismo.

El actor también está muy satisfecho del llamativo vestuario que luce en el filme, a cargo de la casa italiana Kiton.

"Gianni Versace le daría el visto bueno", dijo Ramírez entre risas.

A mediados de enero, la cadena FX estrenará la nueva temporada de "American Crime Story", centrada en la figura del difunto diseñador italiano, encarnado por Ramírez.

"Ha sido maravilloso interpretarlo. Gianni cambió la cultura. Nuestra sociedad actual fue, en parte, creada por él con su mezcla de moda, sexualidad y glamour", valoró.

En ese proyecto coincidió con Penélope Cruz, con la que ha entablado una gran amistad personal. De hecho, volverán a trabajar juntos en "Love Child", lo nuevo de Todd Solonz, cuyo rodaje comenzará el próximo año.

Este 2017 acaba, pero para Ramírez siempre será recordado por el escándalo sexual, denunciado por decenas de mujeres, del productor Harvey Weinstein, el hombre que compró los derechos de distribución de "Hands of Stone", protagonizada por el venezolano.

"El mundo no volverá ser el mismo que hace dos meses", declaró.

"No imaginaba algo a ese nivel por su parte. Me chocó terriblemente. Me asqueó. Esto es solo la punta del iceberg de algo que lleva sucediendo siglos. Los que creían que por poder, dinero o género podían abusar de otros de manera impune, que pongan sus barbas a remojar porque eso se acabó", concluyó.