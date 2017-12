El dedo acusador contra Sabala, pero abogada del showman califica acusaciones "sin fundamentos"

Jessica Leonor

Santo Domingo

En la indetenible ola de acusaciones por acoso sexual, el comediante dominicano Julio Sabala es el nuevo en la lista. Dos mujeres aseguran que el imitador tuvo conductas impropias con ellas y procedieron a entablar una demanda que podría ir a juicio. Mientras, la abogada del showman declara que son "acusaciones sin fundamentos".

Una de estas mujeres es su exadministradora Gloria Acevedo, quien lo calificó de “depredador sexual”, según un reportaje en el Noticiero Univisión en el que también asegura que el comediante, que vive en Miami, no tiene respeto para las mujeres y que en 2011, cuando trabajaba para él, comenzó su pesadilla.

“Me quería besar, me quería tocar, me decía cosas, faltándome el respeto todo el tiempo, hablándome de mis partes privadas. Antes de llegar a trabajar vomitaba, me daba hasta pánico, no quería estar sola con él”, comentó Acevedo al Noticiero Univisión.

Otra de sus empleadas, Maura Saviñón, lo acusa de comportamientos similares. Incluso, más comprometedores. Ambas mujeres interpusieron una demanda en el tribunal para reclamar compensaciones por los presuntos daños, pero el artista se mantiene a la defensiva y negando las imputaciones, lo que llevaría a que sea enjuiciado.

“Yo estaba en mi escritorio y oigo a Julio que dice ‘Maura, Maura ven acá’ y él dejó la puerta media abierta y se estaba masturbando”, asegura Saviñón, su ex asistente. Esta agregó que el artista es un “monstruo” que quien lo ve siente admiración por lo hace, pero aseguró que detrás del artista hay mucha maldad.

El abogado que representa a ambas mujeres aseguró que ellas fueron obligadas a renunciar a sus posiciones porque las quejas que expusieron a la oficina de recursos humanos no fueron escuchadas, ni investigadas.

En defensa

Mientras tanto, la abogada del imitador, Jame Dokovna, respondió a Univisión por un comunicado: “La reputación del señor Sabala habla por sí sola, y lamentamos que individuos cuestionables estén haciendo acusaciones sin fundamentos. Estos reclamos no tienen mérito y continuaremos defendiéndole de ellos con vigor”.

Los relatos de ambas mujeres de los supuestos acosos y proposiciones sexuales del artista lo entran en la lista que incluye a líderes políticos, celebridades del cine, espectáculos y deportes, que están siendo objeto de los mismos cargos en un festival de acusaciones de docenas de mujeres que se arropan en el nuevo movimiento nacional “Me Too” (Yo También), plataforma de las denuncias, y que fue seleccionado como entidad del año por la revista Time.