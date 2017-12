Luis Beiro

luisbeiro@yahoo.com

Con ciertas influencias del “thriller” convencional y un poco de lentitud en el desarrollo de la trama, “The Nile Hilton Incident” es una pieza inolvidable, no solo por la crudeza de su historia, lo acertado del guión y la bien equilibrada puesta en escena, sino también por su denuncia demoledora contra las estructuras de poder. Es un contundente documento contra la corrupción, pues en ese conglomerado de gentes que ocupan una posición social para servirse, nadie se salva: ni el gobierno, ni los políticos, ni abogados, ni policías.



“The Nile Hilton Incident” asume una narrativa lineal. Su director, Takik Saleh, no entronca las historias, sino que las subordina a manera de línea recta porque su objeto no es producir un idiolecto cinematográfico, sino la consecución de una historia sin final felíz, porque a fin de cuentas, solo los más poderosos encuentran mecanismos de escapes en medio de una revuelta donde no se sabe quién es quién y que a la larga terminan pagando los menos pecadores.



No podía faltar la tragedia social de los inmigrantes ilegales de África Central que llegan a Egipto. Saleh compara los medios de vida de las clases sociales y su voz va un poco más allá de una simple denuncia. De manera artística demuestra que para lo que el nacional de un país es migaja, para un emigrante ilegal (o legal, pero inmigrante al fin) podría resultar oro molido. “The Nile Hilton Incident” huele a cine. Cine político, pero cine. De ese cine que atrapa y enseña la virtud. Un tipo de cine penetrante, que evidencia a un director sumergido en las entrañas de la sociedad egipcia, tanto en las altas como en las medias y bajas esferas.



Ficha técnica.

País: Egipto-Suecia. Año: 2017. Duración: 106 minutos.

Dirección y guion: Tarik Saleh.

Reparto: Fares Fares, Tareq Abdalla, Yasser Ali Maher, Nael Ali, Hania Amar, Slimane Dazi, Ger Duany, Ahmed Abdelhamid Hefny, Ahmed Khairy, Mari Malek, Ahmed Selim y Hichem Yacoubi.

Premios: Festival de Sundance 2017: Mejor Película de Habla No Inglesa. Seminci de Valladolid: Espiga de oro, Mejor Director y Mejor Guion.

Sinopsis: Un policía egipcio es llamado al hotel Nile Hilton, donde acaban de descubrir el cuerpo de una hermosa mujer.

La identidad de esta, sus conexiones con las élites de El Cairo y otros incidentes más personales lo obligarán a tomar decisiones trascendentales.