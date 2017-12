La fuerza de "Star Wars"

Pachico Tejada

Santo Domingo

Una de las más esperadas películas del año ha llegado. “Star Wars: Los últimos Jedi” (Star Wars: Episodio VIII - Los últimos Jedi) se estrena hoy y por esto se dedica esta página a sus protagonistas.

La aventura espacial que al final de los años 70 causó una revolución en los cinéfilos del momento y sobre todo en los niños, que hoy, cuarenta años después siguen siendo fans de la franquicia y de sus personajes.

Roles tan entrañables como Luke Skywalker, la princesa Leia, Han Solo, Ch ewb a c - ca, Obi-Wan Kenobi, quienes luchaban contra el temido Darth Vader, se hicieron parte de la iconografía de la cultura popular.

La saga ha sido retomada a partir del episodio VI, es decir “El regreso del Jedi” (The Return of the Jedi, de Richard Marquand, 1983).

Esto luego de que en 2015 fuera estrenada “El despertar de la fuerza” (The Force Awakens, de JJ Abrams), cuyos sucesos ocurren 30 años después de la mencionada en el pasado párrafo.

Tras dar sus primeros pasos en el mundo Jedi, Rey se une a Luke Skywalker en una aventura con Leia, Finn y Poe que desbloquea los misterios de la Fuerza y los secretos del pasado.