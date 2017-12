El turno de Guillermo del Toro

Pachico Tejada

Santo Domingo

Guillermo del Toro ha sido nominado a Mejor director en los premios Globo de Oro por su película “La forma del agua” (The Shape of Water), que ha recibido otras seis postulaciones en categorías que incluyen Mejor película dramática.

La nominación de Del Toro como director sigue una constante que han tenido los premios que otorgan la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, que cada dos años ha postulado a un realizador mexicano.

Esto porque en 2014 le tocó a Alfonso Cuarón, quien con su trabajo en “Gravity”, se llevó el premio a Mejor director. En 2016 fue Alejandro González Iñárritu, quien con “El renacido”, se fue con la estatuilla en el mismo renglón. Si se sigue esta línea, le tocaría el turno al cineasta nacido en Guadalajara, México, hace 53 años, de ganar el Globo de Oro.

“La forma del agua” tiene otro mérito en este premio, y es el hecho de ser una película de género, algo que es poco común en este galardón. La película de ciencia ficción, producida por Double Dare You y Fox Searchlight Pictures, sigue la línea de historias que a Del Toro le gusta contar, desde que alcanzara el éxito con “El laberinto del fauno”, y se hiciera con una estética visual que se distingue de otros autores.

La presente narra cómo en una instalación de investigación estadounidense de los años 60, una conserje muda (Sally Hawkins) forma una relación con una criatura acuática.

Junto a “La forma del agua” en este renglón se encuentran “Call Me By Your Name”, “Dunkirk”, “The Post” y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”. La ceremonia número 75 de este galardón tendrá lugar el 7 de enero de 2018 en el hotel Beverly Hilton, de Los Ángeles.