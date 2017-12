Famosos salen a brindar apoyo a un niño tras ser víctima de “bullying”

Jessica Leonor

Santo Domingo

Luego de que se compartiera un video en redes sociales en el que un niño contaba como sus compañeros de la escuela lo maltrataron y se burlaron de él, algunas figuras del entretenimiento le enviaron mensajes de solidaridad apoyando al infante.

El niño se llama Keaton Jones, un estudiante que no quiere que llegue la hora de comer en la escuela y así lo muestra en un video que fue grabado por su madre, Kimberly, y publicado en las redes para denunciar la presión que vive el niño.

"Ellos se rieron de mi nariz, me dijeron que era feo que no tenía amigos… Ellos me echaron leche y colocaron jamón debajo de mi ropa", dijo Keaton entre lágrimas sentado en el carro con su madre a la que cuenta las humillaciones que padeció.

Como era de esperarse muchos reaccionaron ante este acto de acoso escolar, incluyendo celebridades de la música y actores de Hollywood como Chris Evans, quien encarna al Capitán América en la saga “Avengers”.

Evans en su cuenta de twitter le pidió al infante fortaleza, asegurándole que su situación cambiará, "sé fuerte Keaton. No te dejes atemorizar. Te prometo que mejorará. Mientras esos matones de tu escuela deciden qué tipo de personas quieren ser en este mundo, ¿te gustaría venir con tu madre el año que viene al estreno de “Avengers” en Los Ángeles?".

En el video el joven comenta que los que lo maltrataron en la escuela también les comentaron lo sucedido a otros niños, agregando que "las personas que son diferentes no deben ser criticadas. No es su culpa", dice en el mensaje, que se ha compartido ya más de 20 millones de veces.

También Katy Perry utilizó las redes sociales para unirse a la lucha contra el acoso escolar y ayudar a Kaeton y publicó: "Esto me rompió el corazón hoy. Por favor sean amables el uno con el otro", comentó en twitter la cantante.

Al igual que ella Enrique Iglesias dijo "es desgarrador ver esto. Keaton eres fuerte para decir estas cosas y te importan mucho los demás #TeamKeaton", tuiteó Igleasias.

El rapero Snoop Dogg se conmovió con su mensaje y le aseguró que será su amigo para siempre. "El amor es la única forma de derrotar el odio", escribió en su cuenta de Instagram.

El chico ha recibido apoyo de miles de personas, que incluso han realizado una campaña en su nombre en la web GoFundMe con el fin de ayudar a que él tenga una mejor educación.