Globos de Oro: "The Shape of Water" ahoga la competencia, obtiene siete nominaciones

EFE

Los Angeles

"The Shape of Water", del mexicano Guillermo del Toro, parte como gran favorita en la 75 edición de los Globos de Oro con siete nominaciones, incluidas mejor película de drama y mejor director, anunció hoy la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

La cinta aspira a los premios de mejor película dramática, mejor director, mejor guion, mejor actriz de drama (Sally Hawkins), mejor actor de reparto (Richard Jenkins), mejor actriz de reparto (Octavia Spencer) y mejor banda sonora original (Alexandre Desplat).

En la categoría reina, la de mejor película de drama, el trabajo de del Toro se medirá a "Dunkirk", "Call Me By Your Name", "The Post" y "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Y en la de dirección, los rivales del mexicano serán Martin McDonagh ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Christopher Nolan ("Dunkirk"), Ridley Scott ("All the money in the world") y Steven Spielberg (The Post").

Del Toro también logró una nominación al mejor guion por su trabajo con Vanessa Taylor, categoría donde tendrán como rivales a "The Post", "Lady Bird", "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" y "Molly's Game".

Protagonizada por Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard Jenkins, Octavia Spencer y Michael Stuhlbarg, "The Shape of Water" narra la historia de amor entre una mujer muda y una criatura marina en Estados Unidos en el año 1962 con la estética de cuento fantástico tan reconocible de su autor.

La película, toda una carta de amor al cine, puede devolver a Del Toro a la carrera por los Óscar más de una década después de hacerlo con "El laberinto del fauno", obra que le granjeó una nominación al mejor guión original.

OTRAS CATEGORIAS

En cambio, "The Disaster Artist", "Lady Bird", "The Greatest Showman", "Get Out" y "I, Tonya" son las candidatas a la mejor película de comedia o musical en los Globos de Oro.

"The Disaster Artist" está inspirado en "The Room", considerada por muchos como la peor película en la historia del cine y por esto mismo también es catalogada como una cinta de culto que ha dado mucho de qué hablar. El rodaje de este mítico filme es retratado por Disaster Artist, protagonizada y dirigida por James Franco.

La miniserie "Big Little Lies" se alzó como la gran protagonista de las nominaciones de la 75 edición de los Globos de Oro en las categorías televisivas con un total de 7 nominaciones, entre ellas dos de mejor actriz para Nicole Kidman y Reese Whiterspon.

"The Handmaid's Tale", "Game Of Thrones", "Stranger Things", "The Crown" y "This Is Us" competirán por alzarse con el galardón en la categoría de mejor serie dramática.

La pasada ceremonia de los Globos, con Jimmy Fallon como anfitrión, tuvo un promedio de 20 millones de espectadores, un incremento de 8% según Nielsen. Este año Seth Meyers fungirá como maestro de ceremonias en la gala del 7 de enero.