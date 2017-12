Villalona, sinfónico al Teatro Nacional

Santo Domingo

Fernando Villalona concluirá el 2017 con un concierto sinfónico bajo la dirección de Amaury Sánchez, el 27 de diciembre en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

“Fernando Villalona Sinfónico, una marca nacional” celebrará los 45 años en la música del Mayimbe, quien tiene una de las trayectorias musicales más exitosas en el país.

El artista estará acompañado por la Orquesta Filarmónica de Santo Domingo, conformada por más de 50 músicos, que durante la noche interpretarán 24 arreglos originales realizados por Amaury Sánchez.

Las boletas están a la venta en el Club de Lectores de LISTÍN DIARIO.

La película

Durante el encuentro de prensa, a Villalona se le preguntó sobre el fallido anuncio de una película sobre su vida que se filmaría bajo la dirección de René Brea. “La película no se comenzó a rodar porque perdimos la oportunidad de firmar el contrato, las dos compañía que iban a representar la película, la de René Brea y la mía, pero no tenía entendido que yo debía protegerme de que cualquier cosa que pase, no cayera sobre Fernando Villalona. En lo que estuvimos investigando eso, pasó el tiempo y cortaron el plazo”, comentó el intérprete de “Dominicano soy” y “Quijote”.

Sin embargo, Villalona sostuvo que el proyecto podría hacerse realidad en 2018, aunque no aclaró si seguiría bajo la tutela de René Brea. Ambos eran muy amigos, pero en la farándula se comenta que este impasse los distanció.

El filme sobre la vida del Mayimbe forma parte de los proyectos cinematográficos anunciados por Cervecería Nacional Dominicana, que había anunciado una inversión de 300 millones de pesos en el cine dominicano.