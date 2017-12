Pedro Capó Se desprende de egos

Jessica Leonor

jessica.leonor@listindiario.com

Santo Domingo

Pedro Capó lleva el arte en sus venas. El artista puertorriqueño es el tercero en su generación en dedicarse a la música. Aunque su abuelo, el insigne cantautor Bobby Capó, murió cuando él tenía nueve años, su padre, el cantante y cultivador de la trova y la salsa Bobby Capó, lo incluía en el proceso de composición de sus canciones.

“Mi abuelo me dejó su legado, la disciplina, el enfoque en su trabajo, la seriedad con la que trataba su vocación. ¿Y qué iba a pensar yo que su talento también me tocó?”, dijo Capó a LISTÍN DIARIO.

Con ese legado sobre sus hombros, el intérprete de “Duele ser infiel” llegó a Santo Domingo para promover su cuarto disco, “En letra de otro”, una producción de covers latinos en la que hace un recuento de temas que fueron grabados hace décadas por otros cantantes.

“El concepto del nuevo disco fue seleccionar canciones súper poperas de los 80 y los 90, desarmarlas y volverlas a armar desde mi punto de vista cantautoral, haciéndolas como si las hubiera hecho yo”, explicó el artista a LISTÍN DIARIO.

Su finalidad es provocar un ruido utilizando canciones que ya están en la memoria de la gente, con una versión distinta para jugar con lo establecido.

“En la selección hay canciones de mujeres con perspectivas masculinas. Quería canciones que la gente quizás no se imaginaría que yo fuera a hacer”, agregó el compositor que espera traer su música a República Dominicana el próximo año.

Uno de los temas de la producción es “Será que no me amas”, grabado en 1978 como “Blame It On The Boogie” y luego convertido en pop latino con la versión en español de Luis Miguel en 1990. Ahora Pedro Capó lo fusiona con el reguetón y el pop acústico para una nueva generación.

Otros éxitos que estarán en el disco “En letra de otro” son: “Te quiero tanto, tanto”, lanzado en 1997; “No me puedes dejar así”, de 1983; “Estoy enamorado”, de 1999; “Atrévete-te-te”, de 2005; “Amores como el nuestro”, de 1992; “Provócame”, de 1992; “Azúcar amargo”, de 1996; “Otro día más sin verte”, de 1992, y “Amor prohibido”, de 1994.

Esta propuesta nace después de que el compositor tenía años tocando covers en bares y siempre hacía las canciones a su estilo porque se le dificultaba cantarlas en su forma original.

Entonces le surgió la idea de compartir el resultado por sus redes sociales, pero su director artístico le sugirió hacer un disco audiovisual que ahora incluye temas en vivo en diez locaciones en México.

El artista, que lleva años actuando y que ha pasado por distintas plataformas actorales, aseguró: “Este proyecto me ha dado a libertad de librarme de la etiqueta del ‘yo mismo, yo soy cantautor, yo tengo este ego que tengo que proteger, del estándar de usar la capa de superhéroe del arte”.

Y, según explicó, disfruta igualmente cantar sus canciones, que otros las canten o cantar él canciones de colegas.

COMPOSICIONES Y ACTUACIONES

PEDRO CAPÓ. El artista ha recibido premios ASCAP como compositor y ha creado canciones para Ricky Martin (“La mordidita” y “Disparo al corazón”), Enmanuel (“Deja que te vuelva a querer”), Ednita Nazario (“Llora por ti”) y Noel Schajris (“Gracias por entrar”) y ha grabado temas con artistas como Thalía (“Estoy enamorado”), Samo (“El aprendiz”), Matisse (“Duele amarte así”) y Kanny García (“Si tú me lo pides”).

Como actor, aparte de participar en teatro musical, es el protagonista de la serie “Guerra de Ídolos” de Telemundo y Netflix y también la película “Sol de medianoche” en la que hace el protagónico de unos gemelos idénticos. Esta producción llegará a Latinoamérica a partir de 2018.