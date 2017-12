Joaquina Mertz quiere que su música sea un escape para quienes la pasan mal

EfE

México

La cantautora mexicana Joaquina Mertz, cuya vida dio un vuelco durante sus cuatro años de estudios en el Berklee College of Music (Boston, EE.UU.), dijo a Efe que quiere que su música sea un escape para quienes la están pasando mal.

"Me cuesta mucho trabajo hablar de las cosas que me pasan en la vida y ponerlas en palabras, cantarlas es mi manera de contarlas", señala en entrevista con Efe esta joven promesa que a los 7 años empezó en la música clásica.

"También me importa hablar de cosas que pasan en el mundo, de política o de mi experiencia como mujer migrante en Estados Unidos", apunta.

Mertz recuerda que llegó a Estados Unidos durante la Presidencia de Barack Obama y este año vivió el cambio en la administración con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

Cuenta que fue una etapa "muy dura" porque vio cómo sus amigos de diferentes países, religiones y preferencias sexuales, "personas que se volvieron mi familia, tenían miedo, miedo de salir a la calle y de ser quienes eran".

Sin embargo, ante esa presión tenía la música como escape, señala Joaquina, quien lo mismo interpreta rhythm and blues, neo-soul, jazz, música electrónica y hasta canción tradicional mexicana y latinoamericana.

"Para mí es importante la música que hago, quiero (...) la gente que lo está pasando mal pueda escucharla y tenga ese escape", apunta la intérprete, que anoche presentó en el Lunario del Auditorio Nacional tres canciones -"Mama Nature", "Honey" y "Good 2 Me"- que forman parte de su disco debut.

Sobre su experiencia en la universidad privada de música más grande del mundo, donde estudió durante cuatro años, destaca que fue expuesta a "muchas maneras de pensar y a muchísima música".

El reto de estudiar en esa institución "fue difícil", pero hasta el momento ha sido "una de las cosas mas gratificante que he hecho en mi vida", reconoce.

Ese bienestar no solo se dio por estudiar en una de las mejores escuelas de música del mundo y haberse graduado, sino porque su vida cambió tras haber conocido a personas que nunca pensó encontrar en su vida.

"En la escuela, precisamente, se trata de compartir diferentes pensamientos musicales", apunta la artista, quien tiene entre sus referentes a figuras como Amy Winehouse, Ella Fitzgerald, Lauryn Hill, Prince, Peter Gabriel y Tricky.

En un principio "muchas puertas se cerraron", pero "poco a poco, pero con mucho trabajo", fue logrando las metas que se puso en la escuela, apunta.

La mexicana fue acreedora a la beca "Voice Department Outstanding Achievement Award" en 2014 y fue seleccionada para cantar en el "Commencement Ceremony" de su graduación.

Con una notable habilidad para cantar, pero también para escribir y componer, Jaoquina dejó fluir su sensibilidad en poemas y, junto con Jonathan Mendoza, recibió el premio "Best of the Rest", en el concurso anual College Unions Poetry Slam Invitational" 2016, con un trabajo en contra del racismo y la discriminación.