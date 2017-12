Alexa anuncia regreso a la música

Santo Domingo

Luego de una pausa intencional de dos años, la cantante Alexa está de regreso en su país y retorna a la música con un nuevo proyecto musical, el cual trabaja junto a su equipo de profesionales.

La artista expresó que sus primeras canciones son dos merengues fusionados con ritmos tropicales, buscando lo urbano y actualizado, tomando en cuenta lo que está pasando hoy día en la música a nivel mundial.

Se trata de los merengues “Placer y olvido” y “Báilalo”, con los cuales la cantante proyectar su carrera en esta nueva etapa que inicia este año y que planifica desarrollar a partir de 2018.

“Este es mi país, es donde me siento cómoda y aquí estoy de nuevo, de regreso a lo que me gusta, que es la música. Esa es mi pasión y les aseguro a mi público que las canciones que traigo en esta nueva etapa serán del agrado de la gran mayoría, porque están hechos con toda la profesionalidad que me caracteriza y muy a la moda de hoy”, expresó Alexa.

Ella anda de promoción por los diferentes programas de radio y televisión, dando a conocer lo nuevo que trae y para ello ha visitado los más importantes programas que tiene que ver con el espectáculo en el país.

También se mantiene activa en las redes sociales @alexacantante, su cuenta de Instagram, en donde sube sus nuevas fotos y las cosas que está haciendo, así como cosas que tiene que ver con el día a día.

Para 2018 tiene planificado una serie de proyectos que irá dando a conocer poco a poco, entre los que se destacan la terminación de su nuevo disco y grabaciones con figuras de la música.

“Estoy muy contenta porque tengo muchos planes para el nuevo año y muchas cosas que ustedes van a ver”, comentó la artista.