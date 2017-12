Mildred Quiroz se casa “con el hombre que despertó en mí el deseo de amar"

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La actriz dominicana Mildred Quiroz vivió un capítulo de telenovela al protagonizar una boda íntima “y como la quería” con José Abraham, “un hombre que despertó en mí” el deseo de amar.

“Hoy quiero compartir esta felicidad que me embarga. La segunda decisión más importante de mi vida…. la primera, ser madre y la segunda decir sí acepto... casarme…. quiero ante todo dar gracias a Dios, al Rey de Reyes… al Todopoderoso por haberme dado esta gran bendición”, escribió ella en sus redes sociales.

Luego agregó: “Un matrimonio no es fácil, pero una mujer sabia edifica su casa. Hoy 7 de diciembre me casé. Una boda tal como la quería, íntima”.

Además, aseguró que “Dios y la Virgen, porque ella con sus oraciones siempre me ha cuidado y amado, me han enviado un hombre que despertó en mí el deseo de amar. Que me enseñó que querer y amar no es lo mismo. Un hombre que ha sabido respetarme y valorarme desde que nos conocimos. Un hombre que me ha enseñado que los detalles simples y sencillos, son los que más llenan y hacen felices”.

Quiroz adelantó que está consciente de que “vendrán pruebas, tempestades, pero si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? El enemigo no ha podido vencerme y no lo hará porque la oración tiene poder. Soy testigo de la Promesa de Dios… Él cumple… se toma su tiempo, pero cumple”.

Hay momentos, añadió, que “nos enfocamos en querer algo, que no es lo que nos hará feliz o lo que Dios quiere para uno, y nosotros que somos tercos, nos desesperamos, gritamos, nos angustiamos, les digo, por vivencia propia, no os desesperéis…….. Dios tiene el control de todo”.

Desde que dio a luz a su único hijo, Diego José, de seis años, la actriz dominicana decidió apartarse de la televisión y dedicar tiempo a los negocios.

Para ella viajar a Miami, filmar siete meses una telenovela y quedarse en la incertidumbre de esperar a que la llamaran para otro trabajo no era lo que quería para su vida.

El último llamado que le hizo Telemundo fue para la telenovela “Eva” junto a Jorge Luis Pila y Edith González.

“Todo fue muy rápido y no iba a dejar a mi hijo y a mis negocios para irme a filmar una telenovela, así que lo pensé y rechacé el personaje”, confesó en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

Pero esto no significa que en un futuro la actriz dominicana no regrese con algún personaje, y así lo ha entendido Mildred en la televisión, quien inició siendo copresentadora junto a Freddy Beras Goico en “El Gordo de la Semana”-.

En la televisión se le ha visto en “Tomando el control” junto al doctor Eduardo Pignanelli, espacio que se transmite por Supercanal Caribe.

Mildred Quiroz: "Mi hijo Diego José y mi padre, llevándome donde el hombre que amo".