EnEscena: la novedad del microteatro en Santo Domingo

Carlos Rojas (Colaboración especial)

Santo Domingo

El Microteatro Santo Domingo es un concepto escénico donde se presentan 5 micro obras de 15 minutos para 15 espectadores en un área de 15 metros cuadrados y tiene en su cartelera cinco obras teatrales durante todo el mes de diciembre (hasta enero del 2018).

Las propuestas tienen carácter efímero, ya que las breves puestas, se mantienen solo un mes en cartelera y giran en torno a una misma premisa en esta temporada y se estrenaran cinco micropiezas en simultaneo con seis funciones diarias.

Días y Horarios: El público podrá disfrutar durante todos los fines de semana de jueves a domingo a partir de las 8:00 de la noche.

Lugar: Centro Cultural Microteatro Santo Domingo ubicado en la calle José Reyes #107 en la Zona Colonial.

OBRA: ''Pase lo que pase''

Sinopsis: Un asalto fallido a un banco desatará un gracioso enredo matrimonial. INTERPRETACIÓN: Richarson Diaz y Aileen Ceballos

Género: Comedia. PG 14.

Horarios: Jueves a Domingo en las siguientes tandas: 8:20 pm/ 9:00 pm/ 9:40 pm / 10:20 pm / 11:00 pm / 11:40 pm.



(+)

OBRA: ''Ajuste de cuentas''

Sinopsis: Una pareja en trámites de separación se reúne para hablar y decidir cómo se reparten los objetos que han ido acumulando durante su relación.

Iinterpretación: Hamlet Bodden y Clara Morel.

Género: Comedia.

Horarios: Jueves a Domingo en las siguientes tandas: 8:20 pm/ 9:00 pm/ 9:40 pm / 10:20 pm / 11:00 pm / 11:40 pm.

(+)

OBRA: ''Este banco no es como los demás''

Sinopsis: Un cliente acude por primera vez en su vida a solicitar un préstamo a una entidad bancaria que afirma no ser «como las demás».

Interpretación: Patricio León y Luis Vázquez.

Género: Comedia. PG 14.

Horarios: Jueves a Domingo en las siguientes tandas: 8:00 pm/ 8:40 pm/ 9:20 pm / 10:00 pm / 10:40 pm / 11:20 pm.

(+)

OBRA: ''Cinco grados bajo cero''

Sinopsis: Un grupo de personas encerradas, de manera forzada, en el frigorífico de verduras de un mercado y que buscan la manera de escapar de ese aislamiento.

Interpretación: Iván Mejía y Johanny García.

Género: Comedia. PG 14.

Horarios: Jueves a Domingo en las siguientes tandas: 8:00 pm/ 8:40 pm/ 9:20 pm / 10:00 pm / 10:40 pm / 11:20 pm.



(+)

OBRA: ''Mejunjes''

Sinopsis: En un pueblo están sucediendo cosas extrañas. Los Martínez Galán aparentan ser muy normales…Pero poco a poco vamos descubriendo que no lo son.

Interpretación: Anderson Mojica y Albania Peña.

Género: Suspenso. PG 14.

Horarios: Jueves a Domingo en las siguientes tandas: 8:20 pm/ 9:00 pm/ 9:40 pm / 10:20 pm / 11:00 pm / 11:40 pm.

(+)

OBRA “En esta obra nadie llora”

Sinopsis: Narra la historia de una directora teatral que está a punto de estrenar su primera obra, pero quince minutos antes empiezan a surgir una serie de incidentes que entorpecen la puesta en escena.

Ficha Artística

Dramaturgia: Mariana De Althaus

Elenco: Karina Valdez, Paloma Palacios, Lorena Oliva, Madeline Abreu, Robelitza Pérez e Ivanova Veras.

Dirección: Ingrid Luciano.

Lugar: Sala de Teatro Alternativo de Lorena Oliva está ubicada en la Calle Dr. Piñeyro No. 160-Zona Universitaria.

Horario: sábado 09 y domingo 10 de 6:30 de la tarde y 8:30 de la noche.

(+)

MUSICAL "La Familia Adams, el musical"



Sinopsis: La joven y tenebrosa Merlina Addams se ha enamorado de un jovencito normal. Sus padres, Homero y Morticia no lo saben, los padres de él son ultra conservadores y toda la familia está lista para una noche den enredos, música, risas y baile.

Ficha Artística

Morticia: Lumy Lizardo

Homero: Vladimir Rodríguez

Merlina: Carolina Jiménez Izquierdo

Abuela: Laura Leclerc

Tío Lucas: Alejandro Espino

Largo: Jorge Alfredo Rodríguez

Pericles: Renato González

Tomás Robinson: Jared Gómez

Alicia Robinson: Claudia González

Mauricio Robinson: Alejandro Guerrero

Producción: José Rafael Reyes

Dirección: Joyce Roy

Días y horarios: viernes 08, sábado 09 a las 8:30pm y domingo 10 a las 6:30 pm

Lugar: Studio Theater /Acrópolis Center.



(+)

MUSICAL "Navidad fuera del cajón"

Sinopsis: Presenta la historia del día antes del musical de Navidad. Toda la escuela se prepara para ese gran día por ser uno de los días más importante en el centro estudiantil ya que asisten todas las familias a disfrutar del espectáculo. Sin embargo, en esta ocasión no todo sale como lo planeado.

Cuando los actores del musical abren las cajas donde venían los vestuarios que utilizarían para la obra, notan que toda la vestimenta está equivocada. Por tanto, no les queda más remedio que sin que la directora note que hay “un pequeño problema”, deciden implementar su creatividad y empiezan adaptar, improvisar e inventar formas cómicas, pero sinceras, de contar la tradicional historia de Navidad de forma no tradicional con lo que tienen.

Elenco: El montaje protagonizado por Hony Estrella y Javier Grullón junto a Karina Valdez, Paloma Palacios, Solanyi Gómez, Lorena Oliva, Madeline Abreu, Robelitza Pérez e Ivanova Veras.

Ficha técnica

Producción ejecutiva: José Llano

Producción artística: Marcos Malespin.

Dirección teatral: Laura Leclerc

Coreografía: Natalie Borsos

Dirección vocal: Andy Matías

Arreglos musicales: Luc Days.

Días y horarios: Las funciones serán los sábados 9, 16 y 23 de diciembre a las 4:00 de la tarde y los domingos 10 y 17 a las 11:00 de la mañana y 4:00 de la tarde.

Lugar: Teatro The Alley de Downtoncener.