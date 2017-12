¡Día de cine! Estos son los estrenos en las salas dominicanas

Santo Domingo

"Guerra de Papas 2"

La comedia de la navidad de 2015, "Daddy's Home", tiene en esta producción su secuela. Dusty (Mark Wahlberg) y Brad (Will Ferrell) se han unido para ofrecerle a sus hijos la Navidad perfecta. Pero esta nueva alianza se pondrá a prueba cuando el papá de vieja escuela y gruñón de Dusty (Mel Gibson) y el papá ultra cariñoso y tierno de Brad (John Lithgow) lleguen para convertir las vacaciones de diciembre en un completo desastre.

"Extraordinario"

"Extraordinario", drama basado en el bestseller del New York Times de "Wonder", cuenta la inspiradora historia de Agust Pullman, un niño nacido con deformaciones faciales que hasta ahora le impedían ir a una escuela primaria. Auggie se convertirá en un héroe poco común cuando entre al quinto grado. Tanto su familia como sus compañeros de clases y la comunidad en general luchan por encontrar la compasión y la aceptación, el extraordinario viaje de Auggie los unirá y les probará que no puedes mezclarte cuando naciste para sobresalir.