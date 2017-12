Barry Jenkins filmó en el país

Pachico Tejada

Santo Domingo

El cineasta norteamericano Barry Jenkins, triunfador de la pasada entrega de los premios Oscar con su película “Moonlight”, terminó ayer el rodaje de escenas de su nueva película en algunos lugares de Santo Domingo.

“If Beale Street Could Talk” es el nombre de la cinta, una adaptación de la novela del mismo nombre escrita por James Baldwin y publicada en 1974.

Este es el siguiente proyecto para el cine que desarrolla el realizador nacido en Miami, Florida, hace 38 años, luego de su triunfo en el premio de la Academia de Cine de Hollywood.

El pasado febrero, “Moonlight”, su tercer largometraje, obtuvo tres estatuillas, incluido mejor película, mejor director, para Jenkins, y mejor actor de reparto, Mahershala Ali.

Al igual que aquella, y en otras de su filmografía, la historia es sobre la comunidad negra en Estados Unidos, y tiene como protagonistas a los jóvenes KiKi Layne y Stephan James (“Selma”), en un filme en el que también participan Dave Franco (“Now You See Me”) y Ed Skrein (“Dead-pool”).

Jenkins escribió el guion en 2013, tras el rodaje de su ópera prima, “Medicine for Melancholy”, en 2008, pero es ahora cuando lo rueda.

Ambientada en Harlem, Nueva York, en los años 70, el filme narra la historia de Tish (Layne), quien lucha por sacar de la cárcel a Fonny, su prometido y padre del bebé que está esperando.

“Estamos encantados de confiarle esta adaptación a Barry Jenkins. Barry es un realizador sublimemente consciente y talentoso”, dijo Gloria Karefa-Smart, la hermana de James Baldwin, según publicó la revista Variety el pasado mes de julio, cuando se anunció que este sería la próxima película que rodaría el ganador del Oscar.

FILME Y LA LEY DE CINE

Aunque antes se filmaron escenas o películas internacionales completas en suelo nacional, luego de la aprobación y puesta en marcha de la Ley de cine, estos son más comunes.

Esto lo ha aprovechado Barry Jenkins para su nueva cinta, que narra una historia de amor en el Harlem de los años 70, escrita por el activista por los derechos civiles en Estados Unidos, James Baldwin (fallecido en 1987), y cuya historia se retrata en el documental “I Am Not Your Negro”, de Raoul Peck.