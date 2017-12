Jane Santos: “la mujer no debe soportar el maltrato”

Jessica Leonor

Santo Domingo

Para la actriz Jane Santos el acoso sexual siempre ha existido en la industria cinematográfica. Pero la única diferencia es que en la actualidad la mujer está teniendo un mayor empoderamiento en el arte.

“La mujer ahora entiende que no debe soportar ese tipo de maltratos, antes existía el condicionamiento de que personas de poder te podían bloquear el camino si lo delatabas, pero ahora no”, comentó la dominicana que vive en Estados Unidos.

Para ella el destape que ha ocurrido en Hollywood marcará un precedente en la industria del cine que traerá consigo un comportamiento de mayor respeto de parte del hombre hacia la mujer.

Así como el acoso, las mujeres son víctimas de muchos actos de violencia más en todo el mundo, incluyendo a República Dominicana, por esto Jane ve como una responsabilidad de las figuras públicas de hacer algo que supere las quejas y que llegue a actos que inician desde la mente de la sociedad.

“Para que llegue al punto de agresión física tiene que haber alertas, otro tipo de agresión, ya sea verbal o emocional y la mujer debe hablar y no debe quedarse callada. El hecho de que el hombre da una pensión, o por la familia, la mujer no debe quedarse callada”, dijo a LISÍTN DIARIO quien interpretó a Nathalia en “Santi Clo... La vaina de la Navidad”, del director José Enrique Pintor (Pincky).

“MIS 500 LOCOS” EN EL CINE LOCAL EN 2018

Después de trabajar por sus sueños en tierras extranjeras Jane interpretará en el país a Aurora, una paciente maniaco depresiva en la película “Mis 500 locos”. Este filme es dirigido por Leticia Tonos y se estrenará el próximo año.

Aunque reconoce que los dominicanos culturalmente no abandonan a la familia, Jane apuesta a que “con esta película quizás podamos sensibilizar un poquito, porque hay muchas personas abandonadas en los manicomios y muchas veces nos olvidamos de la gente que está ahí adentro”.

Para Jane trabajar con la directora de “La hija natural”, le resultó cómodo porque según sus palabras “Leticia es un mujer muy profesional”.

“No estoy enfrascada en Los Ángeles, ahora estoy aquí y allá, dispuesta a trabajar donde sea requerida y desde donde sea que mi trabajo puede trascender”, dijo Jane al preguntársele si está esperando un papel para ascender más.

“He sacrificado mi vida, pero busco un balance”

Jane Santos está enfocada en su carrera. Una profesión por la cual ha tenido que alejarse de su familia y del amor durante 10 años, algo que busca corregir. “He sacrificado una parte muy importante de mi vida, pero ya estoy buscando un balance entre lo personal y lo profesional”, dijo la actriz que participó en la telenovela “Trópico” en 2007.

Para ella no ha sido fácil dejar su país y sus raíces por sus sueños, pero “vale la pena, porque uno aprende muchísimo, y se desarrolla profesionalmente”. Según manifestó, esos conocimientos ahora se pueden obtener en el país gracias al desarrollo que ha tenido el cine local en los últimos años, luego de la Ley de Cine.

Jane, quien estará trabajando tanto en el exterior como en el país, dice que para los latinos en Estados Unidos se ha abierto una puerta. “Se está rompiendo el estigma porque había un prototipo de latino que era el que aparecía en todas las producciones sin diferenciar de que país era, pero ya hay oportunidad para los que somos de color, incluso muchos castings que no tomaban en cuenta el lugar de procedencia, ahora buscan específicamente por nacionalidad (dominicanos, cubanos, puertorriqueños) cosa que antes no se hacía”, aseguró.

La actriz inició su carrera en la televisión en el programa Sábado de Corporán; estará en 2018 en otras producciones internacionales como “When It Rains”, “Bottle Girl”, “City with Two Faces”, y en cine local, en “Mis 500 locos”.

“Hay que diversificarse, combinar los talentos; eso te va a llevar a tu meta final”, dijo la actriz que también ha grabado audiolibros, entre otros “Los versos del capitán”, de Pablo Neruda, “La isla bajo el mar”, de Isabel Allende, “La fiesta del chivo”, de Mario Vargas Llosa.