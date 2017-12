Manny Perez: "Aun soy un muchachito de Baitoa, frente a una cámara"

Venez Gafer

Santo Domingo

"La sencillez enamora" dice una frase... Y es que gracias a esa virtud, Manny ha conseguido enamorar a sus seguidores a través de sus años de carrera. Este actor como todo un ‘‘caballero’’ de la Ciudad Corazón, y a pesar de que vive en N.Y, siempre se muestra orgulloso de sus raíces y no deja escapar la oportunidad para expresarlo al mundo.

Al hablar con él, nos deja entrever su enérgica y alegre personalidad. No por casualidad uno de los periódicos más importantes de los EE.UU, The New York Times, en una ocasión, declaró que “él tiene carisma de nacimiento”.

Su carrera empezó a girar considerablemente con la serie de televisión Third Watch y con su actuación en la película Washington Heights, quien también coescribió y produjo. Este fin de semana podrás verlo en los cines locales como “Antonio” en la cinta “Colao”.

OH!MAGAZINE: ¿A QUÉ EDAD SENTISTE QUE LO TUYO TENÍA QUE SER LA ACTUACIÓN? MANNY: Cuando tenía cerca de 6 o 5 años (yo era el charlatán de la casa), me gustaba hacer reír a mi familia. Como me encantaba tanto estar jugando y cherchando, fui sintiendo ese deseo de dedicarme a la actuación y poder hacerlo formal. Así fue naciendo esa pasión en mí.

OH!MAGAZINE: DE NO SER ACTOR, ¿QUÉ HUBIESES SIDO? ¿ALGUNA PASIÓN OCULTA? MANNY: Me gusta crear cosas con mis manos. Creo que de no ser actor, hubiese sido carpintero.

OH!MAGAZINE: EN LA PELÍCULA 'COLAO’ INTERPRETAS A ANTONIO. ¿HAY CUALIDADES DE ESE PERSONAJE QUE SE PARECEN A TI?

MANNY: Antonio es cien por ciento Manny Pérez. Lo digo porque Antonio es muy sincero, vive de las emociones de su corazón y yo soy igualito a ese muchacho. Para mí, buscarle el alma Antonio fue fácil, de hecho, fue uno de los papeles más fácil de personificar. Aunque todavía no he visto la película completamente, sé lo que pasó en el rodaje con las escenas y creo que tenemos una tremenda película. Contamos con una estupenda historia, es un humor con mucho corazón.

OH!MAGAZINE: OTRA PELÍCULA EN LA CUAL PARTICIPASTE EN 2017 FUE EN “JACK VENENO”. ¡CUÉNTANOS ESA EXPERIENCIA!

MANNY: Yo nací para hacer el papel de Jack Veneno por muchas razones, y una de ellas es porque desde chiquito a mí me fascinaba ver la lucha libre. Todo el mundo me decía que me parecía a Jack Veneno. Conocí un amigo que me dijo que iba a hacer una película de este famoso luchador y quería que yo lo personificara. Para mí es un orgullo haber participado en esa película, la cual impactó mi vida en una forma muy buena. Tardé aproximadamente cuatro años estudiando a Jack Veneno y duramos como seis meses haciendo la película; yo entrenando físicamente, echando peso y enfocado con los hierros… Creo que Jack Veneno es el mejor trabajo que he hecho en mi vida, lo digo así porque sentí cosas que nunca había sentido.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO ES MANNY PÉREZ: SUS GUSTOS, PERSONALIDAD?

MANNY: ¡Manny Pérez es un complicado, señores! Lo digo porque mi pasión es el cine, vivo por la actuación y cuando no estoy actuando estoy escribiendo y pensando en personajes de historias que quiero hacer. Creo que eso complica mi vida personal.

OH!MAGAZINE: ERES UN TANTO HERMÉTICO CON RELACIÓN A HABLAR DE TU VIDA PERSONAL, PERO TÚ Y TU ESPOSA, YUMILKA VALERIO, ¿HAN PENSADO AMPLIAR LA FAMILIA CON NIÑOS?

MANNY: Vengo de una familia de 11 hermanos; 8 varones y tres hembras. Y sí, en un futuro queremos un ‘tro’ de muchachos, pero por ahora me toca centrarme en lo que es mi carrera. Estoy viviendo los mejores momentos en mi profesión. Realmente puedo decir que sí soy muy privado con mi vida personal, siempre digo y diré: ‘‘mientras menos tú sepas de mi vida, más te va gustar mi trabajo’’...

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ ES LO QUE MÁS DISFRUTAS CUANDO ESTÁS EN TUS AGUAS: LA ACTUACIÓN?

MANNY: Vivir plenamente los momentos durante mis actuaciones, y cuando entro a un personaje lo vivo... eso es lo que me fascina.

OH!MAGAZINE: COMO GUIONISTA, ¿EN QUÉ TE INSPIRAS CUANDO VAS A ESCRIBIR UNA HISTORIA?

MANNY: Yo me inspiro en tocar temas sobre la sociedad, incluso hasta políticos, de cosas que me molestan a mí, como la injusticia y todo lo que daña nuestra comunidad. En mis películas, desde ‘‘La soga’’ y todas las demás, mantengo un interés en temas que puedan cambiar la sociedad, especialmente la de mi República Dominicana.

OH!MAGAZINE: DE TODOS LOS PERSONAJES QUE HAZ HECHO: ¿CUÁL HA SIDO EL QUE MÁS TE HA ENAMORADO Y EL MÁS DIFÍCIL DE ENCARNAR?

MANNY: ¡Bueno! El más difícil para mí fue el de Jack Veneno, por ser una leyenda que todo el mundo conoce y admira. Su forma de hablar, de caminar fue todo un reto, aunque es con el que más me enamoré, porque me sacó de mi zona de confort. Jack Veneno fue el personaje que más he gozado en mi carrera de actor.

OH!MAGAZINE: TU PRIMER BEBÉ COMO PRODUCTOR Y GUIONISTA FUE LA PELÍCULA: ‘‘LA SOGA’’ Y LUEGO ‘‘PONCHAO’’. ¿CON QUÉ OTRO ‘BEBÉ’ ESTÁS TRABAJANDO?

MANNY: Mi primer bebé fue ‘‘La soga’’. Yo tardé 10 años escribiéndola, es decir, 10 años para sacarla en pantalla, y ‘‘Ponchao’’ vino a ser mi segunda película. La película ‘‘La soga’’ seguirá siendo mi segundo y tercer bebé que voy a seguir rodando y escribiendo, ya que en verano de 2018 trabajaremos la segunda parte y, después, la tercera parte. Yo sigo escribiendo mis historias para darle continuidad y plasmar lo que está pasando en esta sociedad en ella.

OH!MAGAZINE: DE LA CIUDAD QUE TE VIO NACER, SANTIAGO ¿QUÉ EXTRAÑAS?

MANNY: ¡Yo amo mi Baitoa City! De verdad me fascina mi campo, mi gente y levantarme a las cinco de la mañana con un gallo cantando, me encanta eso.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ TIPO DE CINE ES EL QUE QUIERES DEJARNOS?

MANNY: Detesto las injusticias y creo que es mi motivación a escribir mis historias. No soy político, pero cuando escribo, quiero mostrar lo que está pasando aquí, para ver si con eso se logra un cambio.

OH!MAGAZINE: ERES DE LOS POCOS ACTORES DOMINICANOS QUE ESTÁ ESCALANDO EN EL CINE INTERNACIONAL. ¿QUÉ SIENTES?

MANNY: Todavía creo que me falta mucho para llegar donde quiero llegar. Siento que soy un ‘tiguerito’ de Baitoa, que me la estoy buscando en la calle en frente de una cámara, pero gracias le doy a Dios porque él me ha guiado en esta industria del cine.

OH!MAGAZINE: EN UNA PALABRA, ¿CUÁL HA SIDO TU CLAVE PARA LLEGAR DONDE ESTÁS?

MANNY: Mi familia. La forma en que mi mamá y mi papá me criaron, es la razón por la cual yo sigo para adelante. Esa pasión que ellos me enseñaron para que nunca mire hacia atrás.

OH!MAGAZINE: ¿CÓMO TE PREPARAS PARA EL 2018?

MANNY: Para el 2018 sale “Jack Veneno” y realmente estoy loco para ver todo terminado. En los Estados Unidos tengo un par de series, pero precisamente acabo con: ‘‘Big Dogs’’, con cuatro meses de filmación en Nueva York. Es una serie donde hago un papel protagónico de un policía que es dominicano; la cual fue una alegría para mí por lo difícil que es que te den ese papel, gracias a Dios lo tengo.