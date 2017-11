Estos eran los videojuegos característicos de la época de los 90

Redacción Digital

Santo Domingo

En la actualidad los videojuegos son accesibles en diferentes plataformas. En las tabletas, computadoras, celulares y otros dispositivos se pueden descargar miles de juegos en pocos segundos.

Hace 20 años todo era diferente. Los niños, adolescentes y adultos jóvenes se entretenían a través de consolas como Nintendo, Super Nintendo, Nintendo DS, Sega y Playstation.

Tener una de estas consolas era un “tesoro” en las casas de miles de niños alrededor del mundo.

Para el Throwback Thursday (TBT) de este jueves te hacemos recordar esos juegos que posiblemente jugaste en los 90 o que aun juegas. ¿Conoces alguno?

Algunos de los juegos característicos de la década del 90 fueron las sagas de Final Fantasy (1990), Street Fighter II: The World Warrior (1991), Mortal Kombat (1992), The Legend of Zelda: A Link to the Past (1991), Golden Eye (1995), Crash Bandicoot (1996), Metal Slug (1996), entre otros.

Por supuesto, en una recopilación sobre los juegos más famosos de esa época, es casi inevitable mencionar a Super Mario Bros, lanzado por primera vez en 1985 en la plataforma de Nintendo.

Las aventuras de Mario y Luigi tienen como misión rescatar a la princesa Peach de su captor el rey de los Koopas, Bowser.

De la misma saga, pero de Nintendo 64, están Mario 64 y Mario Kart 64, el primero también cuenta las vicisitudes del protagonista en búsqueda de su amada princesa, mientras que en el segundo se involucran diversos personajes como Yoshi, Bowser, Donkey Kong, Peach, Luigi, Mario, entre otros, en donde ellos están dentro de una carrera automovilística con obstáculos divertidos.