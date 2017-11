Isaura por Telesistema

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

La comunicadora Isaura Taveras llega nuevamente a la pantalla chica a través de Telesistema, canal 11, a las 8:00 de la noche, con el especial de Año Nuevo conocido como “Top 13”, renovado, en un especial de temporada.

En esta nueva etapa “Top13”, en la quinta edición de este proyecto, llega con novedades para enganchar aún más con la audiencia, afirmó Isaura.

El especial televisivo seleccionará las 13 figuras en diferentes ámbitos más sobresalientes del año, “gracias a un análisis detallado por expertos del espectáculo”.

Isaura Taveras entrevistará a los más destacados en el humor, la música, la televisión y el cine.

Este nuevo concepto del espacio será todos los sábados del mes diciembre con una hora hasta llegar a la edición especial el sábado 30 de diciembre con dos horas, cuando conocerán el listado y las figuras seleccionadas que brillaron este 2017, y que conversarán con su anfitriona.

Luego el sábado 6 de enero del 2018 se transmitirá un resumen especial de las grabaciones de lo sucedido en Top 13, en toda la temporada.

En esta oportunidad “Top 13” está bajo la dirección y producción de Juan Carlos Albelo, quien tiene 20 años de carrera en su haber, además es ganador de varios Premios Soberano, por el espacio televisivo de temporada “Trayectorias”.

Este año “Top 13” adquiere en su selección un rigor científico, con una alianza estratégica con la empresa investigadora de mercado New Link, quienes “son la ayuda en nuestra selección a través de rigurosos y modernos métodos de investigación, utilizando el universo más amplio que existe”.

MAYORÍA DE ARTISTAS DISPUESTOS

MIRADA.

Isaura Taveras asegura que los artistas seleccionados en el “Top 13” nunca le han dicho que no cuando los invita para las entrevistas especiales. “Los elegidos nunca han dicho que no y ahora ya todos los nominados están contactados y disponibles...

Solo no han estado aquellos que todo el mundo sabe que dicen que no”, expresó la comunicadora. Aunque no quería mencionar nombres de quienes se le han negado soltó uno: Roberto Ángel Salcedo. “Todo el mundo sabe que él no da entrevistas, y es una persona muy querida por el público, por sus películas, por sus programas, un joven muy trabajador, muy talentoso, pero evidentemente no le gusta compartir ese carisma, ese talento y ese cariño con el público”.