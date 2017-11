El Lápiz, a Hard Rock

Santo Domingo

El Lápiz Conciente afirma que ha llevado una ascendente carrera con pasos firmes en cada una de las etapas que le ha tocado vivir como artista, al tiempo que aprende de las experiencias para luego usarlas a favor de su desarrollo.

Ahora se aboca a su principal concierto del año, una presentación de gala que supone, como ya ocurrió hace un año, su encuentro especial con el público que lo sigue en la capital, durante un show pautado para el próximo 14 de diciembre en Hard Rock Live de Blue Mall Santo Domingo.

Este concierto es la celebración que hará el Lápiz tras su nominación a los premios Latin Grammy, el cual fue posible gracias al tema de corte social llamado “Papa”, que grabó junto al rapero Vico C.

Invitados a su show

Se espera la participación de otros artistas que asistirán al evento como invitados con la intención de articular una velada agradable por demás, llena de energía que demuestre el posicionamiento que en el ambiente urbano tiene el rapero del populoso sector de Los Mina.

Y ese estatus en su género se debe a que el Lápiz ha sido un precursor de la nueva escuela del movimiento urbano, pues desde el año 2002 se ha mantenido activo con propuestas musicales que se destacan por su novedad, afirman sus promotores. El artista ha sabido cantar al amor, pero de igual forma compone temas de carácter social y contenido que llaman a la reflexión y empoderamiento social, en una muestra fehaciente de su sentido de compromiso y preocupación social.

Entre sus canciones más aclamadas están “Tamo heavy”, “Yo no te quiero perder”, “Papa”, “Pinpun”, “Fuerza de mujer”, “Dios no se equivoca”, “Calle”, “Mi forma de ser”, “Las menores”, “Nadie me va a callar”, “El mejor del aula”, entre muchos otros que han sabido posicionarse en el género.

El Lápiz, agregan sus manejadores en el comunicado envido, es uno de los artistas del género urbano que ha logrado trascender en el tiempo y posicionar temas como clásicos en el imaginario colectivo de una generación, lo cual le permite gozar de una carrera perdurable en el tiempo.

Avelino Figueroa, nombre real del exponente urbano, exhibe una madurez, que se ve reflejada, según él, en su producción musical “Cicatrices”, segunda que sale bajo del sello de Sony Latin en el 2018.