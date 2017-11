Andrés Navarro, un hombre innovador

BÉLGICA SUÁREZ

¡Hola, buenos días! Estuve conversando con el ministro de Educación, Andrés Navarro, una persona muy amable, inteligente y que escucha a los demás; eso es muy importante, con una gran educación, entregado por completo al ministerio que preside, es un hombre innovador. Era sábado en la tarde, eso quiere decir que no tiene horario para el trabajo. El comunicador Haime Thomas le preguntó qué hace un ministro fuera de trabajar, que si se divertía y muy sonriente le dijo, salir a bailar con mi esposa, es decir, todo no es trabajo. ¡Ah! Qué interesante, al hombre le gusta el baile.

Encuentro

Ese día estuvimos en el acogedor apartamento del comunicador Luciano Aybar en un encuentro con unos amigos periodistas. Allí conversó el ministro Navarro de lo que está haciendo en Educación, en República Digital y en muchos temas más. Esa tarde a todos nos parecía interesante; preguntábamos, él contestaba, primero hizo una exposición, todos sentados en la terraza, decorada muy bella de Navidad. Luciano nos brindó buenos quesos, frutas de la época y sobre todo muchas atenciones. Andrés estuvo acompañado de Miguel Medina, un joven muy talentoso, que a propósito nacimos el mismo día de San Miguel, 29 de septiembre. Bueno, fue un encuentro especial y es bueno que se repita. Muy atenta la esposa de Luciano.

Tienda La Rosé

Estuve conversando con Chico Mon, de La Rosé, ahora también propietario del muy gourmet restaurante “Bartola”. Ese día visité la tienda, siempre bella, bien decorada; tienen un especial bien fabuloso, hace algunos días que no entraba, pero la bella decoración de las vitrinas me atrajo, no pude parar aun sin saber las novedades, sobre todo para compartir con él un rico cappuccino, aparte de lo exquisito, lo linda que decoran la bandeja en que lo sirven. Allí me encontré a mucha gente conocida con quienes comparto una buena conversación. Esta vez dialogué con Clarisa de García, la esposa del famoso empresario Felito García, luce muy bien y más joven, comentábamos entre otras cosas de la fragancia de la Navidad, en especial de los velones. Me encanta el olor de la Navidad.

Fefita

Fefita La Grande, mujer auténtica, querida y respetada, es una verdadera artista, está viviendo su mejor época, que bueno. Es una mujer muy querida en el país, los artistas la respetan mucho y la sociedad también, es un gran honor ser su amiga, estuvo enfermita y todos nos preocupamos. En nuestro programa se develizó su estatua, tallada en caoba, una gran obra del maestro Dionisio Peralta, ella estaba muy feliz, esa noche llamó mucha gente de todas partes donde se recibe la señal de Teleuniverso, dentro y fuera del país.