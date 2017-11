Ana Belén: "Estuve a las puertas de grabar con Stevie Wonder"

EFE

Madrid

Joan Manuel Serrat, Chavela Vargas, Rubén Blades, Miguel Ríos, Joaquín Sabina, María Dolores Pradera, Antonio Banderas... Presume Ana Belén de no haberle dicho "nunca" no a una colaboración y fruto de esa actitud surge "Dual", recopilatorio de alianzas apabullante al que solo se le escapó un encuentro estelar.

"Fue hace años. Grababa otro disco de dúos y llegamos casi casi a las puertas de Stevie Wonder", desveló hoy la artista en una charla con Efe, ignorante de "las interferencias" que no hicieron posible su "tete-a-tete" con el autor de "Superstion".

María del Pilar Cuesta (Madrid, 1951) no tiene queja en cualquier caso de los tramos compartidos en su andadura. "Esta profesión ha sido muy generosa conmigo. Cómo iba a imaginar que un día cantaría con Joan Manuel Serrat o con Chico Buarque, que significó tanto en cuanto al cambio de perspectiva musical en mi vida", rememora la artista, que rescata con ellos "Mediterráneo" y "Mar y luna".

Treinta y tres son las colaboraciones incluidas en "Dual" (Sony Music), la mayor parte registradas cuando en España ni siquiera era habitual este formato por los recelos de las discográficas, muchas junto a nombres de su entorno, pero no por ello menos históricas, como la versión con percusión africana que hizo de "Contamíname" junto a Víctor Manuel.

A este grupo pertenece también su interpretación en vivo de "A la sombra de un león" con su amigo Joaquín Sabina, en su primera salida a escena tras el ictus que sufrió en 2001. "Fue en Las Ventas de Madrid durante la gira de 'Dos en la carretera' y la plaza se cayó cuando el público le vio aparecer solo dos meses después de su accidente", rememora.

En casos como el de "Amanecí en tus brazos" junto a Chavela Vargas, otros duetos ejercen de documentos históricos por cuanto sus corresponsables ya no están en este mundo, como también es el caso de Lucio Dalla.

"De los que están en el álbum, me dolió mucho la muerte de Antonio Flores, porque no es justo cuando se va alguien muy joven, como la de Carlos Berlanga, que falleció no mucho tiempo después de haber grabado juntos, o hace nada la de Manolo Tena. Pienso en cuánto les quedaba por hacer", reflexiona la actriz y cantante.

Cinco de las colaboraciones se han registrado especialmente para la ocasión, como es el caso de "Algo contigo", que abre el disco junto a Rubén Blades, o "De paso", tema de Luis Eduardo Aute que ella ya había grabado en 1975 y de la que su autor hizo una versión propia que es la que se ha aprovechado para que Ana Belén añadiera ahora su voz.

"Todos los que hemos estado y estamos cerca de Eduardo deberíamos cantar sus canciones (en su honor)", opina la artista, que ha dedicado la pieza a su amigo, convaleciente desde que sufriera un infarto en el verano de 2016.

A los cortes nuevos se suman los recientes encuentros con Vanesa Martín ("Yo me pido vida") y Rozalén ("Vuelves"), "no porque sean mujeres simplemente, sino porque son grandes autoras e intérpretes, además de unas músicas excelentes", asegura tras profesarles su "admiración".

"La música es machista como la sociedad. En el ámbito de la creación siempre ha habido más libertad, pero la desigualdad lo impregna todo y eso no es justo", lamenta.

Su comentario viene a propósito del reciente estudio de la española Unión de Actores y Actrices y la Sociedad de gestión de Artistas e Intérpretes AISGE, según el cual solo tres mujeres por cada cinco hombres reciben un papel principal en cine, situación que se agrava por encima de los 45 años: una protagonista femenina por cada tres masculinos.

"La sociedad es machista. Punto. Numerosos problemas que tenemos son por eso. Ahora se habla mucho del acoso y me preguntan si lo he sufrido. El problema no es que ahora veamos que un grupo de actrices de aquí o de allí lo ha padecido. El problema es que se da en todos los ámbitos de la sociedad", denuncia Ana Belén, para quien hay que "emprender un proyecto educativo sobre igualdad desde la infancia".