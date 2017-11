Grammy: “Despacito” nominada a grabación y canción del año

AP

Nueva York

Ya arrasó en los Latin Grammy y ahora competirá por tres Grammy en las categorías principales. El megaéxito “Despacito” de Luis Fonsi y Daddy Yankee, en su versión remix con Justin Bieber, obtuvo el martes nominaciones a grabación del año y canción del año, además de mejor interpretación pop de un dúo o grupo.

Por el gramófono a la grabación del año, “Despacito” se medirá con “The Story of O.J.” de Jay-Z, “24K Magic” de Bruno Mar, “Humble” de Kendrick Lamar y “Redbone” de Childish Gambino. Por el de canción del año, un premio a los compositores, compite con “That’s What I Like” de Mars, “4:44" de Jay-Z, “1-800-273-8255” de Logic e “Issues” de Julia Michaels. Y por el de interpretación pop de un dúo o grupo con “Something Just Like This” de The Chainsmokers y Coldplay; “Thunder”, de Imagine Dragons; “Feel It Still”, de Portugal. The Man; y “Stay”, de Zedd y Alessia Cara.

Jay-Z encabeza la lista de candidatos con ocho menciones que también incluyen álbum del año, por “4:44”. También fueron postulados a este honor “24K Magic” de Mars, “DAMN.” de Lamar, “Awaken My Love!” de Gambino y “Melodrama” de Lorde.

Los candidatos a mejor nuevo artista son Michaels, SZA, Alessia Cara, Khalid y Lil Uzi Vert.

En los apartados de música latina figuran astros como Shakira, Juanes, Rubén Blades, Natalia Lafourcade, Residente y la Banda El Recodo de Cruz Lizárraga, todos galardonados con Latin Grammy hace menos de dos semanas.

Juanes, Shakira y Lafourcade fueron nominados a mejor álbum de pop latino por “Mis planes son amarte”, “El Dorado” y “Musas (un homenaje al folclore latinoamericano en manos de Los Macorinos)”, respectivamente, junto con Alex Cuba por “Lo único constante” y La Santa Cecilia por “Amar y vivir en vivo desde la Ciudad de México, 2017”.

Blades, ganador del Latin Grammy al álbum del año por “Salsa Big Band”, con Roberto Delgado & Orquesta, se medirá esta vez por el premio al mejor álbum tropical latino con Albita, por “Albita”; Doug Beavers por “Art Of The Arrangement”, Silvestre Dangond por “Gente valiente”, y Diego El Cigala por “Indestructible”.

Residente, con su disco homónimo, competirá por el gramófono al mejor álbum de rock, música urbana o alternativa latina con “Ayo” de Bomba Estéreo, “Pa’ Fuera” de C4 Trío & Desorden Público, “Salvavidas de hielo” de Jorge Drexler y “El Paradise” de Los Amigos Invisibles.

La Banda El Recodo de Cruz Lizárraga fue nominada por “Ayer y hoy” al Grammy al mejor álbum de música regional mexicana, incluyendo tejana. Competirá con Julión Álvarez y su Norteño Banda por “Ni diablo ni santo”, “Momentos” de Alex Campos, “Arriero somos. Versiones acústicas” de Aida Cuevas y “Zapateando en el norte”, un disco producido por Humberto Novoa en el que participan varios artistas.

Los premios Grammy se entregarán el domingo 28 de enero en Nueva York.