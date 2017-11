Netflix presenta series y películas que se estrenan y salen en diciembre

Santo Domingo

Para los que no gustan de las fiestas navideñas y prefieren la tranquilidad del hogar Netflix en Latinoamérica le presenta una excelente oferta de estrenos de series y películas que podrá disfrutar durante todo el mes de diciembre.

La plataforma de televisión por internet presenta un cambio en el que incluirá 95 series, varias películas y unas 4 que serán sacadas de la plataforma de contenido streaming.

Para los amantes de las series de época llega la segunda temporada de “The Crown”, según datos la producción más costosa de Netflix. Luego del éxito de la primera temporada llegan llegan los diez nuevos episodios que continuarán con el relato sobre los 60 años de reinado de Isabel II, con los papeles protagónicos de Claire Foy, Matt Smith, Victoria Hamilton, Vanessa Kirby, John Lithgow y Ben Miles.

Otra segunda temporada que se estrena es “Las chicas del cable”, la primera serie original de Netflix producida en España, ambientada en los años '20 en Madrid. El reparto, que cuenta con algunas modificaciones, está conformado por Blanca Suárez, Nadia de Santiago, Ana Fernández y Maggie Civantos.

La serie de animación creada por Guillermo del Toro, “Trollhunters”, también verá la luz su segunda temporada en el último mes del año. De la mano de Dreamworks, al elenco de voces integrado por Kelsey Grammer, Ron Perlman, Steven Yeun y Anjelica Huston, se suman Mark Hammil, Lena Headey y David Bradley.

Películas

El largometraje, que le ha costado a Netflix alrededor de 100 millones de dólares, “Bright” con el protagónico de Will Smith, Joel Edgerton y Edgar Ramíeres, también se estrena en diciembre y cuenta la historia de dos policías, con la particularidad que uno es un ser humano y el otro es un orco. Los protagonistas deberán encontrar una reliquia perdida que podría acabar con el mundo, en el que conviven duendes, hadas y otros seres ficticios.

En diciembre también se podrá ver “Guardians of the Galaxy Vol. 2”, la secuela de la cinta de 2014 producida por Marvel y dirigida por James Gunn, con actuaciones protagónicas de Chris Pratt, Zoe Saldaña, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Michael Rooker, Karen Gillan y Kurt Gussell.

En sintonía con la época del año, estará disponible contenido de temporada, como la serie de películas “The Santa Clause de Disney “y la colección de especiales “New Eve Countdown”.

Entre las series que no se podrán ver a partir de diciembre se destacan las 11 temporadas de Siempre hay un sol en Filadelfia y la segunda de “Touch”. En cuanto a las películas, se levantarán del catálogo el segundo y el tercer envío de “Scary Movie, Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra y el popular documental independiente “Super size me”.

Las series y películas que se estrenan el 1 diciembre:

“8 Mile”, “Ace Ventura: Pet Detective”, “Ace Ventura: When Nature Calls”, “All Hail King Julien – Temporada 5”, “A StoryBots Christmas”, “August Rush”, “Chef & My Fridge: 2017” y “Dark – Temporada 1”

También “Diana: In Her Own Words”, “Dreamcatcher”, “DreamWorks Home: For the Holidays” Y “Easy – Temporada 2”.

“Exporting Raymond”, “Forbidden Games: The Justin Fashanu Story”, “Full Metal Jacket”, “Hitch”, “My Happy Family”, “Nacho Libre”, “Sahara”, “The Farthest – Voyager in Space”, “The Little Rascals”, “The Wackness”, “The Young Victoria”, “Tyson”, “V for Vendetta”, “TURN: Washington's Spies – Temporada 4”, “Voyeur” y “While You Were Sleeping”.

Del 4 al 15 de diciembre

“When Calls the Heart – Temporada 4”, “Craig Ferguson: Tickle Fight”, “Marvel's Guardians of the Galaxy Vol. 2”, “Trolls Holiday Special”, “El Camino Christmas”, “The Crown” – Temporada 2, “Catwoman”, “The Magicians – Temporada 2, “Disney's The Santa Clause”, “Disney's The Santa Clause 2”.

“Disney's The Santa Clause 3: The Escape Clause”, “Judd Apatow: The Return”, “41 Dogs in My Home”, “A&E: When Patients Attack”, “Ainsley Eats the Streets” – Temporada 1, “Halt and Catch Fire” – Temporada, “A Five Star Life”, “Christmas Inheritance”, “Discovering Bigfoot”, “El Señor de los Cielos” – Temporada 5, “Erased” – Temporada 1, “Freeway: Crack In The System”,

“Neverlake”, “Pottersville”, “Reggie Yates Outside Man – Volumen 2”, “The Haunting of Helena”, “The Mafia Kills Only in Summer”, “The Ranch” – Parte 4, “Trollhunters” – Temporada 2, “Ultimate Beastmaster” y “Wormwood”.