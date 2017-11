Después de 20 años de amistad nació el amor

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo

Son más de 20 años de amistad, y según cuenta Ysabel Aracena (Isha) el amor entre ella e Irving Alberti nació de esta complicidad y el apoyo que por décadas se han manifestado uno al otro.

La revelación del romance fue una “bomba atómica” en la farándula dominicana, primero porque Irving acaba de concluir una recién relación e Isha, luego de divorciarse del padre de sus dos hijas, el productor de televisión Ángel Puello, tuvo una vida amorosa de muy bajo perfil.

Comentarios de todas índoles sacaron a Ysabel de su confort y del anonimato en cuanto a exposición en el medio, y es que luego que decidió guardar su famoso personaje infantil “Isha” se dedicó a trabajar fuera de los medios de comunicación y a educar a sus hijas, y es por eso que ya no le agrada manejar “el mundillo farandulero”.

“Esa relación es algo de nosotros dos y hemos dicho lo que hemos querido decir, y de verdad, hasta el momento, no queremos compartir nada más”, dijo al conversar con LISTÍN DIARIO.

Lo que sí confirmó la conductora de televisión es que se trata de unos amoríos muy recientes y no de años atrás como se ha comentado tras bastidores. “Irving y yo hemos sido amigos eternamente. Lo conozco desde la universidad y hemos estado en los momentos más importantes de nuestras vidas, siempre apoyándonos, pero el romance es algo muy de ahora”, confesó.

Explicó que entre ellos hay una naturalidad y una complicidad que la gente se ha extrañado. “La naturalidad surge porque somos amigos de toda la vida, nos conocemos muy bien y por eso yo tengo mucha confianza y existe mucha complicidad”, asegura, además, que de esa amistad nació el amor, el cual espera perdure por muchos años.

Pero la pareja ha decidido que no es momento de contar la historia de amor que vive, lo que sí adelantó es que se trató de momentos muy cómicos que luego revelará. “Siempre he sido celosa con el tema de mi vida privada, es algo tan privado, que no tengo necesidad de expresarlo, de dar una explicación. No se trata de que no quiera hablar de eso, sino que he notado que ha sido un tema de muchas controversias y sorpresa; es decir, de tanta sobreexposición que me siento un poco incómoda, pero todo está muy bien, me siento muy contenta y muy feliz. En manos de Dios para que todo salga bien”.

Agregó: “El día de mi cumpleaños publiqué un post y decía que recibía mi nuevo año de vida desde la plenitud del amor, y eso ha sido. Cuando miro hacia atrás lo recibo con mucho amor porque he sido muy bendecida. Me siento contenta, ilusionada y muy entusiasmada”.

El regreso

Pero no solo fue el amor que sacó a Isha del anonimato, desde hace más de un año su nombre volvió a sonar en los medios cuando decidió ser parte del programa de radio “Gozando” de Gerald Ogando. Luego entró a formar parte del equipo de producción de Telecentro al ser adquirido por el Grupo de Medios Telemicro. Actualmente trabaja en la reestructuración de la programación del canal junto al venezolano Leonardo Villalobos.

SU TRABAJO EN TELEMICRO

“En estos momentos estamos trabajando en un nuevo programa en el cual seré parte del elenco de conductoras. Ahí estaremos tratando temas sociales, de medicina, de cocina, moda, actualidad; es una especie de revista en el horario de 9:00 a 11:00 de la mañana.

El espacio aun no tiene nombre, tendrá una escenografía inamovible. Además de mis labores en la alcaldía como gobernadora del parque Iberoamérica, yo tengo que ver con las actividades, el mantenimiento y la limpieza del parque”, explicó.

Regresar a la televisión para Ysabel ha sido un gran reto, aunque todavía no está frente a la pantalla reconoce que tiene un gran compromiso ante público. “Vengo de hacer una televisión infantil de mucha calidad, un programa que era disfrutado por toda la familia y reconozco el compromiso de hacer televisión de calidad, pero además poder demostrar que puedo hacer televisión para adultos es un desafío que asumo con mucha responsabilidad”, asumió.