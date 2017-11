Mariah Carey pospone su gira de diciembre

Nueva York

Una infección respiratoria es la causa por la cual Mariah Carey sigue sin poder arrancar con su tour navideño. La cantante, que tenía programado comenzar los shows de la gira All I Want for Christmas hace unos días, anunció en su cuenta de Instagram que deberá posponer los recitales que tenía previstos dar el 27 y 29 de noviembre y el 1 de diciembre en Nueva York.

“Espero que todos hayan tenido un increíble Día de Acción de Gracias con sus seres queridos; es lindo recordar las cosas por las cuales estamos agradecidos”, escribió la cantante.

“Como muchos, estoy agradecida por mi salud, a la cual tengo que dedicarle un poco más de tiempo para que se ponga bien”, continuó.

“Los doctores me han ordenado unos días más de reposo antes de que finalmente pueda volar a Nueva York para subirme al escenario y comenzar mi tour navideño. A pesar de que me decepciona compartir esta noticia, estoy agradecida por estar recuperándome y por el apoyo que he recibido de todos ustedes, significa mucho para mí.

¡Los veo pronto desde el escenario queridos!”, concluyó.

Los recitales navideños de Mariah se han convertido en un clásico para sus seguidores. En el último tiempo, su versión de la canción All I Want For Christmas ha recaudado 50 millones de dólares en regalías.