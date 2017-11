Joseíto Mateo no piensa en el retiro pese a sus 97 años

Santo Domingo (EFE)

El cantante dominicano Joseíto Mateo, de 97 años y que recibirá hoy un homenaje por su aporte a la música, afirmó que no piensa abandonar los escenarios pese a la edad, y llamó a los artistas jóvenes a llevar una vida sana y "sin vicios", el secreto de su longevidad, según dijo a Efe.

"Me retiro cuando muera (...). No me retiraré yo, me van a retirar los años", declaró entre risas el proclamado 'rey del merengue', y quien ya cuenta 80 años en la música.

De hecho, el consagrado músico, quien comenzó cantando son y bolero y formó parte de la orquesta cubana La Sonora Matancera y del Gran Combo de Puerto Rico, promueve actualmente, a ritmo de salsa, el tema "Candilejas", del filme homónimo de Charlie Chaplin.

Mateo, quien en 2010 recibió el Premio a la Excelencia Musical de los Grammy Latino, promete otros temas más en el genero salsa, tras asegura que su estilo "gusta bastante" porque "es muy distinto" al de los actuales salseros.

"Mi profesión es cantar y puedo cantar en cualquier género", apuntó el dominicano, quien vive entre la República Dominicana y Estados Unidos.

Eso sí, aclaró en sus declaraciones a Efe, sin abandonar el merengue, la esencia de su carrera.

"No dejaré el merengue ni el merengue me dejará a mi", sentenció Mateo, un referente de la música en su país, cuyo Ministerio de Cultura le homenajeará hoy en el espectáculo "El merengue según Mateo", en el Palacio de Bellas Artes.

Una banda especial de maestros de la música interpretará temas clásicos del merengue que fueron popularizados por Joseíto Mateo, quien dijo sentirse "honrado" por este reconocimiento.

En el evento participarán, además, Johnny Ventura, Milly Quezada, Miriam Cruz, Eddy Herrera, Ileana Reynoso y José Peña Suazo.

La actividad forma parte de la "Semana del Merengue", que arrancó el pasado lunes para celebrar el ritmo emblema de este país del Caribe, declarado el año pasado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por Unesco.