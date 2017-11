Figuras unidas contra la violencia

Jessica Leonor

Santo Domingo

Por el "Día Internacional de la No Violencia Contra la Mujer" muchas figuras del espectáculo se manifestaron en redes sociales en defensa de las víctimas.

Algunas con canciones y otras con fotografías, pero todas con el fin de ser la voz de mujeres vulnerables.

Manny Cruz, Tueska, Musicólogo, Marcos Yaroide, Wason Brazoban, Sabrina Gómez y muchos más utilizaron los hashtag #Nolamates, #Niunamas, #noalaviolenciacontralamujer, #niunamas, #mujeres, #noviolencia y #noviolenceagainstwomen.

Esta conmemoración se realiza cada año el 25 de noviembre para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres y reclamar políticas en para su erradicación. Esta fecha es porque en 1960 fueron asesinadas tres hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal.

El cantautor Manny Cruz compartió por su cuenta de Instagram un video realizado por el supermercado La Sirena en el que se mostraba cómo un hombre burlaba la fila para pagar poniéndose delante de muchos, irrespetando a los que estaban antes que él. Junto a este video el artista escribió “actúa y denuncia la violencia contra la mujer. Seamos la voz de las que no la pueden usar”.

También en esta publicación el intérprete de “Tarde”, comentó “esto es una realidad y debemos todos hacemos eco de ella, hombres respetemos a las mujeres, respetémonos mutuamente. Paremos la violencia, el maltrato verbal, el abuso emocional, la agresividad. No existe el por qué usar la violencia, no existe. Y a ti que quizás sabes el caso de alguien, denúncialo, quizás aún no es demasiado tarde”.

Así como él muchos otros artistas compartieron un mensaje utilizando el ejemplo de violencia.

La cantautora Nathalie Hazim compartió una parte de su canción “Te cuento” junto al mensaje: “Perdamos la vergüenza de hablar, aún duela, siempre extrañaremos a ese ser que aparentemente nos amó... pero realmente ¿es así?, ¿fue así? Somos mucho más que un ser frágil. Hay valentía, fortaleza y coraje intrínseco en la mujer. #tecuento nunca tuvo más sentido. #noalaviolenciacontralamujer #niunamás #latina #mujeres #noviolencia #noviolenceagainstwomen”.

La cantante Tueska publicó una fotografía de un hombre vestido de loco con un letrero que decía: “Vuélvete loco por tu mujer, amándola, cuidándola, ayudándola, pero no la mates”, junto a la imagen la comunicadora escribió: “Ni golpes que lastimen, ni palabras que hieran”. El mismo hombre fue compartido en un video por el artista urbano Musicólogo “el libro” quien le agregó al mensaje “pero por #Dios basta ya, no más feminicidios, #No la mates”.

Con esta misma imagen la comunicadora Sabrina Gómez compartió su parecer sobre la violencia que afecta a la mujer de hoy “de esta "Locura" es que debemos llenar nuestro país, ya no más Bastaaaaa!!!! #NiUnaMás. Enseñemos a nuestros hijos a respetarse como humanos, enseñemos a ser caballeros, bondadosos, amorosos, a ser padres, a ser esposos. Nuestras niñas deben entender que merecen un amor puro, lleno de respeto y valores, que se tratan como damas. Vamos a empezar en el hogar”, así como ellos otros simplemente compartieron la fotografía de la persona que aparentaba enfermo mental, pero hacia un llamado a no matar a las mujeres, teniendo como dato que en este año han muerto 80 mujeres en mano de sus parejas.

El artista cristiano Marcos Yaroide también realizó una publicación en homenaje a las mujeres y en contra de la violencia. Compartió un video en el que canta su canción “Por una como ella” acompañado del siguiente texto: “Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable”.

Seguido de: “Así mismo el esposo debe amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo; al contrario, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. «Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su esposa, y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. EFESIOS 5:25-31 "Aquí mi granito de arena a favor de la no violencia contra las mujeres" #niunamás #porunacomoella #AmorDelBueno #Biblia #feminicidio”.