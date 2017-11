La Manta el representante de Los Ríos

Enrique Medina

Santo Domingo

Dentro del género urbano existe una serie de nuevos talentos que con sus peculiares estilos le han dado un giro a la música urbana tradicional que los ha llevado a ser merecedores del respaldo de los seguidores de esta comunidad.

Uno de ellos es Joel Gabriel Céspedes, mejor conocido como La Manta, quien a pulso sembró su semilla urbana, destacándose entre los exponentes que gozan de capacidad lirical y ya expertos lo visualizan como uno de los más sobresalientes de la nueva escuela.

Bajo el sello discográfico El Jefe Records, compañía que preside el artista El Alfa, este novel talento en poco tiempo de carrera profesional ya saborea popularidad gracias a un arsenal de temas que el público ha hecho suyos.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para La Manta, pues como casi todo joven que incursiona en la música él también tiene su historia dura.

“La manta es un muchacho que se crió muy humildemente en un barrio de la capital llamado Los Ríos, un barrio marginado donde tiene su parte buena y mala. Yo me crié entre el medio de esos dos bandos. Allí tuve una dura vida, puesto que hacía de todo tipo de trabajo para sobrevivir y ayudar a mi familia”, expresó el artista en una entrevista con LISTÍN DIARIO.

La Manta, de 30 años de edad, manifestó que antes de ser conocido llevaba más de 8 años intentando ganarse un espacio en la música.

“Mi primeros pasos comencé a darlos donde un amigo que se llama B MC, porque él tenía un estudio más profesional… Pero antes de yo firmar con El Alfa no tocaba puertas para buscar una oportunidad en la música, tal vez por eso no llegué más rápido, pero yo siempre me mantuve en mi lugar; no soy de ese tipo de gente como de molestar al otro; incluso, yo veía artistas que estuvieron conmigo desde cero y yo ni con ellos toqué las puertas”, dijo.

No le molesta que lo incluyan en guerra

La Manta reveló que no le molesta que le pregunte por la rivalidad musical que mantienen El Alfa y El Mayor. “No me molesta que me pregunten por ellos, no sé por qué me involucran en esa riña, yo digo lo mismo siempre, porque entre el Mayor y yo no se puede dar algo, porque no, yo soy un producto aparte. El Alfa es otra cosa aparte, se puede dar siempre y cuando sea en beneficio al género y de corazón”, indicó.

En cuanto a las críticas que ha recibido por estar de la mano del Alfa, viéndolo como una sombra, dice: “las críticas siempre han existido y yo tengo muchas canciones sólo, lo que pasa es que todo se hace a su tiempo”.

En ese sentido reveló que en los próximos días estrenará un tema producido por Chael, y que también viene una colaboración con Químico Ultramega.