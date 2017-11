Miriam Cruz se exhibe en otra dimensión

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo

Miriam Cruz dio muestra de su buen gusto musical cuando compartió con el público sus canciones favoritas. La artista, que tuvo la oportunidad de crecer en el seno de una familia en donde sus padres disfrutaban del romántico bolero, y en la escena musical dominaban los grandes artistas de la época en sus diferentes géneros, se nutrió de lo mejor que exponía la música popular en las pasadas décadas.

La noche del miércoles la Sala Máximo Avilés Blonda del Palacio de Bellas Artes acogió a “La Diva del Merengue” a casa llena, con un montaje exquisito de René Brea, quien volvió a demostrar que puede obtener lo mejor de un artista y exponerlo en una dimensión diferente.

“Mis canciones favoritas”, de Miriam Cruz, se trató de una puesta en escena bien terminada y cuidada, con una orquesta compuesta por 20 músicos y cuatro coristas, dirigida por Alfio Lora y Chayanne Duvergé, colocada entre los bloques del fondo de la tarima, la que estaba, a su vez, dividida en pantallas, mostrando al público un montaje visual novedoso.

Mientras Miriam se exhibió con su inigualable carisma, picardía y toque personal que sabe darle a cada interpretación.

Canciones

La artista se rindió ante los pies de Michael Jackson, Rocío Durcal y Juan Gabriel, José José, Rocío Jurado, José Feliciano con emotivos homenajes. El bolero “Besos callejeros” y “New York New York”, de Frank Sinatra llevaron a la diva a otra dimensión para entonar con los merengue “La pequeñas cosas” y el nuevo tema “Terremoto”. Para este nuevo set de boleros Miriam evocó los recuerdos de su padre e interpretó “Hola soledad”, “Aunque me cueste la vida” y “En un beso la vida”. Continuó con “Yo me cuido sola” en versión balada pop y merengue, para conmover las fibras con su homenaje a Mi chael Jackson. Así continuó con “La carnada” y “Juana la cubana” para regresar con un cambio de vestuario más femenino, con el que continuó con un paseo por diferentes ritmos y emblemáticos merengues.

EN OTRO FEELING

Miriam apareció en escena vestida de smoking negro, vestuario con el que aparecía en la foto de promoción del concierto y el que la mostró con otro swing. “Vivir así es morir de amor”, tema que popularizara el español Camilo Sesto, fue su carta de presentación. Fue tal su interpretación y formidable acompañamiento musical que el público se preparó para una noche inolvidable. La artista inició con balada, pero hizo un recorrido por diferentes ritmos como la balada pop, el bolero, el son, la samba, la cumbia, la salsa y por supuesto el merengue.