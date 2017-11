Ben Mendelsohn, el villano de moda, se atreve con Jorge VI en "Darkest Hour"

EFE

Los Ángeles

Ben Mendelsohn, el villano de moda gracias a la serie "Bloodline", "Rogue One" y proyectos como "Ready Player One" (de Steven Spielberg) y "Robin Hood", frena ahora esa tendencia con "Darkest Hour", donde encarna al rey británico Jorge VI: "Espero no ofender a la reina Isabel II", dijo a Efe.

Mendelsohn, de 48 años, pasó tres décadas en su Australia natal interpretando "personajes mucho más dulces" que los que le han dado fama, especialmente ese Danny Rayburn de "Bloodline", por el que ganó el Emmy y fue nominado a los Globos de Oro.

Aquella interpretación no pasó desapercibida en la industria y le abrió las puertas en Hollywood, a pesar de que para entonces ya se había hecho hueco, como secundario, en superproducciones como "The Dark Knight Rises" y "Exodus".

"Ponerme en la piel de Jorge VI ha sido un gran alivio", confesó el actor. "Para mí es un honor estar trabajando. Amo este negocio. Fue un placer que Joe Wright (el director de 'Darkest Hour') me quisiera para esto. Es como pedir a un actor mexicano hacer de Isabel II o el Duque de Edimburgo", señaló entre risas.

"Hubo muchos retos que superar y tuve mis dudas porque pensé que iba a decepcionar a quienes confiaron en mí, pero estoy encantado con el resultado. Sinceramente, espero que a la reina le guste la película y espero que no le ofenda mi retrato de su padre", valoró Mendelsohn.

Jorge VI ha sido un personaje interpretado recientemente por Jared Harris en la serie "The Crown" y Colin Firth en "The King's Speech", trabajo que le valió un Oscar.

"Son interpretaciones magníficas, pero yo preferí documentarme en las imágenes que tenemos de él. Imagino que su majestad verá la cinta porque es una obra relevante. Estoy seguro de que la reina guarda recuerdos muy vivos de lo que contamos en la película", declaró.

El filme, ya en las salas de EEUU, cuenta cómo en la II Guerra Mundial, cuando la caída de Francia es inminente, Gran Bretaña se prepara para afrontar la inminente invasión nazi.

Las tropas de Hitler avanzan sin freno y, con los Aliados arrinconados en las playas de Dunquerque, el destino de la Europa occidental depende del recién designado primer ministro británico Winston Churchill (Gary Oldman).

Churchill, mientras lidia con sus rivales políticos en el Parlamento, debe decidir entre negociar con Hitler o luchar hasta las últimas consecuencias.

En esa situación, pesará mucho el apoyo ofrecido por el rey Jorge VI, quien pasa de ver a Churchill con escepticismo a reconocer su valía como líder.

"Esas escenas íntimas con Gary fueron la razón real por la que hice la película", admitió Mendelsohn, acompañado en el reparto por Kristin Scott Thomas, Lily James y Stephen Dillane, entre otros.

"Lloré al leer el guión. Supe que si lo hacíamos bien, sería un momento bonito en la película", subrayó el intérprete.

La obra de Wright cuenta cómo cuatro semanas entre mayo y junio de 1940, marcadas por el coraje de Churchill, cambiaron el curso del mundo.

"Creo que hay muchos elementos en esta película de los que el público puede aprender sobre el mundo hoy día. Una buena película te ayuda a sobrellevar problemas personales y a darte confianza para tomar decisiones sobre tu vida, pero lo principal es entretener a la gente", indicó el actor.

Mendelsohn es consciente de que Oldman parte como gran favorito para alzarse con el Oscar al mejor actor, pero también teme que los académicos reaccionen en contra de esos pronósticos.

"Para mí es extraño que no lo haya ganado antes. Es de los mejores actores que existen. Tiene un don único", manifestó Mendelsohn, quien asegura que su vida apenas ha cambiado después de formar parte de la franquicia "Star Wars".

"La gente espera que tu mundo se modifique por completo, pero no es así. Estoy muy satisfecho de haberlo hecho y de haber construido, o casi, la Estrella de la Muerte", apuntó divertido.

"Hay una parte de mí que desearía haberle dicho a mi yo de niño: 'No te preocupes, todo irá bien, estarás en 'Star Wars'. Lo cierto es que ha significado mucho para mí", finalizó.