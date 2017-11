Miley Cyrus cumple 25 años hoy y su novio la sorprende con diamantes

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Miley Ray Cyrus nació en Nashville, Tennesse un día como hoy. Ya son 25 años los que tiene la joven artista y actriz que está comprometida con el que actor Liam Hemsworth, quien ha vuelto a sorprenderla con un regalo muy especial.

El novio le entregó en 2012 un anillo de diamantes de 3,5 quilates valorado en 250.000 dólares, una joya que no suele llevar puesta, y no porque Miley no la sepa apreciar, sino más bien, porque ese tipo de lujo no va para nada con su personalidad.

La artista había dicho luego de ese momento: "Me siento muy rara con el anillo puesto porque, evidentemente, es una joya de calidad y yo llevo generalmente bisutería barata hecha de ositos de goma o algodón de azúcar, y la verdad es que no combinan

Hoy que ella estrena sus 25 años su novio ha vuelto a sorprender a la cantante y actriz estadounidense, pero con una joya que se parece más a su amada.

Como suele ser habitual cada 23 de noviembre para la exchica Disney, la purpurina, los globos, unicornios, arcoíris y todo tipo de fantasías han estado muy presentes en la decoración de su gran fiesta, algo que ha podido verse a través de las imágenes que ha compartido con sus fanáticos en su cuenta de Instagram.

Luego de que la pareja pasara por momentos difíciles (ruptura y reconciliación), el joven actor Liam, felicitó a su prometida con un regalo en manos, mucho antes de que llega este día. Se trata de un bonito collar que concuerda mucho mejor con la explosiva personalidad de la joven.

La delicada joya tiene pequeños brillantes de colores, que parecen imitar el arcoíris, en el que puede leerse la palabra ‘Lili’ escrita, nombre con el que cariñosamente se refiere la cantante al hermano de Chris Hemsworth.

La actriz que se dio a conocer en 2006 por la serie de Disney Channel donde hacía de Miley Stewart, no ha podido evitar emocionarse con este precioso y romántico regalo y escribió el siguiente mensaje.

“¡Mi hombre ya está matando en el juego! ¡Y este solo es el primer regalo! ¡Gracias Lili!”, escribía la artista en sus Stories de Instagram. El collar de Lili de arcoíris es absolutamente maravilloso”, añadía junto a otra imagen que poco después publicó en esta red social.